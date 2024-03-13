Укрзалізниця замінює постіль у потягах: які відгуки пасажирів (відео)

Укрзалізниця замінює постіль у потягах. Про це повідомили у компанії сьогодні, передає НСН. Процес заміни триває у поїздах далекого сполучення.

У компанії наголошують, що набори оновлять у всіх типах вагонів та на всіх маршрутах.

Нехай ваш сон у вагонах Укрзалізниці буде найсолодшим, а комфорт – найвищим з новою постільною білизною, – написали в УЗ і поділились відео, на якому показали нову постіль

У компанії зазначили, що екіпірують пасажирські вагони далекого сполучення новою постільною білизною, щоб пасажири прибували вранці сповнені енергії, сил та гарних вражень від поїздки

Нова постіль буде доступною, як у купе, так і у плацкартних вагонах. При цьому в УЗ наголосили, що процес заміни старої на нову постіль триває, й найближчим часом має відбутись повністю.

Укрзалізниця замінює постіль у потягах: які відгуки пасажирів

Вже є перші відгуки пасажирів. Зокрема, люди кажуть, що постіль зручна.

О, я вже їхала з такою постіллю! Так класно, коли матрац не скручується і не сповзає до ранку, – написала одна пасажирка

Вона також зазначила, що нова постіль штивна і саме завдяки цьому вона не “ковзає”.

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