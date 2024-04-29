Зеленського запросять на саміт НАТО у липні «потриматися за руки» – Джуліан Сміт

Президента України Зеленського запросять на саміт НАТО у липні. Але не для того, аби запросити в альянс.

Президента Зеленського запросять на запланований у липні саміт НАТО у Вашингтоні, оскільки тема України стане там ключовою. Про таке заявила постпред США при альянсі Джуліан Сміт на заході в Atlantic Council, передають Новини України – НСН

Зеленського запросять на саміт НАТО у липні

Буде можливість вітати Зеленського у Вашингтоні, щоб стати разом із тридцятьма двома іншими лідерами, зімкнути з ним руки і зробити так, щоб Москва зрозуміла одне – союзники по НАТО нікуди не підуть, – заявила вона

Сміт підкреслила, що НАТО залишиться з Києвом ‘так довго, як буде потрібно’.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього візиту до Києва Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у липні навряд чи Україна отримає запрошення до НАТО.

Україна на незворотному шляху до вступу до НАТО. Цей день колись обов’язково настане. Коли буде слушний час. Але домовленості про вступ України до Альянсу цього літа на саміті у Вашингтоні не очікується. Для того, аби Україна стала членом НАТО, необхідно, щоб всі 32 члени дали свою згоду. Але такого рішення не вдасться досягнути на саміті у липні, – сказав він

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