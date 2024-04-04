Генсек НАТО Єнс Столтенберг бачить 2 сценарії розвитку війни в Україні. Про це він повідомив на пресконференції після засідання Ради Україна-НАТО

Про це розповідає НСН з посиланням на генсека НАТО Єнса Столтенберга.

“Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. Росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність Росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізації підтримки України”, – сказав чиновник.

Генеральний секретар НАТО назвав 2 сценарії розвитку війни в Україні

Єнс Столтенберг додав, що по суті, є два можливі сценарії. Перший: союзники НАТО зможуть мобілізувати достатньо підтримки, Україна зможе відбити більше території. Другий сценарій: союзники не зможуть цього зробити, і є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій і ситуація стане ще не безпечнішою

Він уточнив, що для досягнення довгострокового миру в Україні потрібно забезпечити потужні збройні сили країни. У НАТО впевнені, що Україна може досягти нових успіхів, тому потрібно діяти енергійно, щоб надати ще більшу їй підтримку.

“Бо це єдиний спосіб переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. І це єдиний шлях переконати його в тому, що він має сісти за стіл переговорів і домовитись про певне прийнятне рішення, в якому Україна бере гору як суверенна й незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо”, – підкреслив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО також заявив, що на зустрічах у Брюсселі деякі члени Альянсу пообіцяли пошукати у своїх запасах додаткові засоби протиповітряної оборони для України.

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