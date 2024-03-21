Що допоможе Україні виграти війну – розповів найвищий військовий керівник НАТО

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер, який сьогодні прибув до Києва, розповів, що допоможе Україні виграти війну. На його думку, це – реалізм і мобілізація.

Про це у матеріалі НСН детальніше нижче.

Вперше з початку повномасштабної війни Україну відвідав найвищий військовий керівник НАТО Роб Бауер. Він виступив на Київському безпековому форумі та заявив, що прапор Швеції буде не єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО. Також Роб Бауер зробив декілька заяв щодо ймовірності перемоги України у війні з Росією.

Що допоможе Україні виграти війну

Оптимізм не допоможе

За словами голови військового комітету Північноатлантичного Альянсу Роба Бауера, союзникам України не слід припускатися тих самих помилок, що й 2023 року, коли очікування від Києва були занадто оптимістичними.

При цьому Бауер вважає, що є всі підстави бути впевненими у здатності України здобути перемогу. Про це 21 березня і заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на Київському безпековому форумі.

Найвищий офіцер Альянсу наголосив, що ситуація в Україні далека від простої, і у 2023 році світ був надто оптимістичний щодо її перспектив.

Нам не слід припуститися тієї самої помилки, стаючи надмірно оптимістичними у 2024 році. Але і песимістами бути не слід. Песимісти не досягають перемоги у війнах. І якщо придивитися до фактів: є всі підстави вірити у здатність України досягти успіху, — наголосив Бауер

Адмірал зазначив, що головна потреба України сьогодні — допомога союзників.

Союзники по НАТО і багато інших країн у світі надають небачену підтримку Україні, і це дійсно змінило обставини. Але Україні потрібна ще більша підтримка. І вона потрібна зараз, — додав він

Бауер підкреслив, що час в Україні вимірюється не днями, тижнями чи місяцями, а людськими життями.

Потрібні нові солдати

За словами адмірала НАТО Роба Бауера, аби виграти війну, Україна також потребує нових солдатів, щоб компенсувати втрати в армії через загибель і поранення, на додаток до постійної військової допомоги з боку НАТО.

Ви тепер знаєте, що війна стосується кожного. Йдеться про людей, не про нові гранати, БМП та нові танки. Вам треба і нам треба нових солдатів. Військові гинуть, отримують поранення і тоді йдеться про призов до армії, – заявив Бауер

Адмірал зазначив, що розуміє, що переконати людей не просто, проте необхідно.

Я бачу, що зміни відбуваються, – додав він

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