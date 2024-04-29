Генсек НАТО у Києві 29 квітня. Він прибув до столиці України з несподіваним і неоголошеним візитом і вже зустрівся з президентом Зеленським.

Новини України – НСН розповідають, що відомо про це.

Про візит Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва стало відомо з повідомлення речниці Альянсу Фари Дахлалла.

Близько 15:00 за Києвом речниця опублікувала у Twitter (X) анонс трансляції пресконференції Столтенберга, зазначивши, що це буде спільний брифінг з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Своєю чергою Столтенберг у себе у Twitter (X) наголосив на важливості свого візиту до Києва.

Ситуація складна, але ще не пізно, щоб Україна перемогла – і більше підтримки вже на підході. НАТО також активізується на довгострокову перспективу, ставлячи Україну на незворотний шлях до Альянсу, – підкреслив віін

Important to visit Kyiv again and meet with President @ZelenskyyUa. The situation is difficult, but it is not too late for #Ukraine to prevail – and more support is on the way. #NATO is also stepping up for the long haul, putting Ukraine on an irreversible path to the Alliance. pic.twitter.com/VbY1F8fBMR — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 29, 2024

Генсек НАТО у Києві 29 квітня з несподіваним візитом: спільна пресконференція з Зеленським

Під час прес-конференції Зеленський у своєму виступі нагадав, що це вже третій візит Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни.

Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за увесь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих, і саме про це ми сьогодні говорили і продовжимо говорити після пресконференції, – зазначив президент

В ході пресконференції Зеленський згадав про Patriot.

Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до Patriot, тут є у нас очікуваний позитив. Ми будемо отримувати це постачання без пауз. Щодо додаткових систем Patriot, тут поки що немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Сьогодні ми обговорювали з генсеком НАТО також, де ми їх бачимо. З нашого боку ми працюємо аналітично. Розуміємо, в яких державах, що є. Ми працюємо над додатковими системами Patriot. Як тільки вони будуть в Україні, чого тут всі очікують, думаю, ми будемо з вами це відчувати, – сказав він

Також Зеленський за результатами зустрічі заявив, що Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за весь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих.

Ще заяви Зеленського:

«Україна буде в НАТО – це очевидно. Безпеку Європи вже неможливо уявити без нас»

«НАТО не варто боятися своєї сили»

«Російська армія готується до наступальних дій і ми разом маємо зірвати її плани»

Які заяви зробив Генсек НАТО у Києві 29 квітня

Єнс Столтенберг оголосив про створення спецфонду фінансової підтримки ЗСУ у розмірі $100 млрд терміном на п’ять років.

Крім того, він заявив:

«НАТО не надали Україні обіцяну допомогу»

«Україна на незворотному шляху до вступу до НАТО. Цей день колись обов’язково настане. Коли буде слушний час. Але домовленості про вступ України до Альянсу цього літа на саміті у Вашингтоні не очікується. Для того, аби Україна стала членом НАТО, необхідно, щоб всі 32 члени дали свою згоду. Але такого рішення не вдасться досягнути на саміті у липні»

«Між допомогою Києву та власним озброєнням — треба обирати Україну»

«Україні ще не пізно отримати Перемогу. Але саме тому так важливо, щоб союзники НАТО тепер справді зробили те, що обіцяли і щоб перетворили ці зобов’язання на реальні постачання зброї та боєприпасів»

Ще новини України і світу: Україна може отримати від НАТО ще шість систем Patriot