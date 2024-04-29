Генсек НАТО у Києві 29 квітня. Він прибув до столиці України з несподіваним і неоголошеним візитом і вже зустрівся з президентом Зеленським.
Новини України – НСН розповідають, що відомо про це.
Про візит Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва стало відомо з повідомлення речниці Альянсу Фари Дахлалла.
Близько 15:00 за Києвом речниця опублікувала у Twitter (X) анонс трансляції пресконференції Столтенберга, зазначивши, що це буде спільний брифінг з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Своєю чергою Столтенберг у себе у Twitter (X) наголосив на важливості свого візиту до Києва.
Ситуація складна, але ще не пізно, щоб Україна перемогла – і більше підтримки вже на підході. НАТО також активізується на довгострокову перспективу, ставлячи Україну на незворотний шлях до Альянсу, – підкреслив віін
Important to visit Kyiv again and meet with President @ZelenskyyUa. The situation is difficult, but it is not too late for #Ukraine to prevail – and more support is on the way. #NATO is also stepping up for the long haul, putting Ukraine on an irreversible path to the Alliance. pic.twitter.com/VbY1F8fBMR
— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 29, 2024
Генсек НАТО у Києві 29 квітня з несподіваним візитом: спільна пресконференція з Зеленським
Під час прес-конференції Зеленський у своєму виступі нагадав, що це вже третій візит Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни.
Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за увесь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих, і саме про це ми сьогодні говорили і продовжимо говорити після пресконференції, – зазначив президент
В ході пресконференції Зеленський згадав про Patriot.
Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до Patriot, тут є у нас очікуваний позитив. Ми будемо отримувати це постачання без пауз. Щодо додаткових систем Patriot, тут поки що немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Сьогодні ми обговорювали з генсеком НАТО також, де ми їх бачимо. З нашого боку ми працюємо аналітично. Розуміємо, в яких державах, що є. Ми працюємо над додатковими системами Patriot. Як тільки вони будуть в Україні, чого тут всі очікують, думаю, ми будемо з вами це відчувати, – сказав він
Також Зеленський за результатами зустрічі заявив, що Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за весь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих.
Ще заяви Зеленського:
- «Україна буде в НАТО – це очевидно. Безпеку Європи вже неможливо уявити без нас»
- «НАТО не варто боятися своєї сили»
- «Російська армія готується до наступальних дій і ми разом маємо зірвати її плани»
Які заяви зробив Генсек НАТО у Києві 29 квітня
Єнс Столтенберг оголосив про створення спецфонду фінансової підтримки ЗСУ у розмірі $100 млрд терміном на п’ять років.
Крім того, він заявив:
- «НАТО не надали Україні обіцяну допомогу»
- «Україна на незворотному шляху до вступу до НАТО. Цей день колись обов’язково настане. Коли буде слушний час. Але домовленості про вступ України до Альянсу цього літа на саміті у Вашингтоні не очікується. Для того, аби Україна стала членом НАТО, необхідно, щоб всі 32 члени дали свою згоду. Але такого рішення не вдасться досягнути на саміті у липні»
- «Між допомогою Києву та власним озброєнням — треба обирати Україну»
- «Україні ще не пізно отримати Перемогу. Але саме тому так важливо, щоб союзники НАТО тепер справді зробили те, що обіцяли і щоб перетворили ці зобов’язання на реальні постачання зброї та боєприпасів»
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