Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Політика

Генсек НАТО у Києві 29 квітня з несподіваним візитом: що відомо

Автор -
Журналіст
Генсек НАТО у Києві 29 квітня з несподіваним візитом: що відомо

Генсек НАТО у Києві 29 квітня. Він прибув до столиці України з несподіваним і неоголошеним візитом і вже зустрівся з президентом Зеленським.

Новини України – НСН розповідають, що відомо про це.

Про візит Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Києва стало відомо з повідомлення речниці Альянсу Фари Дахлалла.

Близько 15:00 за Києвом речниця опублікувала у Twitter (X) анонс трансляції пресконференції Столтенберга, зазначивши, що це буде спільний брифінг з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Своєю чергою Столтенберг у себе у Twitter (X) наголосив на важливості свого візиту до Києва.

Ситуація складна, але ще не пізно, щоб Україна перемогла – і більше підтримки вже на підході. НАТО також активізується на довгострокову перспективу, ставлячи Україну на незворотний шлях до Альянсу, – підкреслив віін

Генсек НАТО у Києві 29 квітня з несподіваним візитом: спільна пресконференція з Зеленським

Генсек НАТО у Києві 29 квітня з несподіваним візитом: що відомо

Під час прес-конференції Зеленський у своєму виступі нагадав, що це вже третій візит Столтенберга в Україну за час повномасштабної війни.

Сьогодні ми можемо відзначити, що Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за увесь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих, і саме про це ми сьогодні говорили і продовжимо говорити після пресконференції, – зазначив президент

В ході пресконференції Зеленський згадав про Patriot.

Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до Patriot, тут є у нас очікуваний позитив. Ми будемо отримувати це постачання без пауз. Щодо додаткових систем Patriot, тут поки що немає такої потужної конкретики, яку ми очікуємо від партнерів. Є перші кроки. Сьогодні ми обговорювали з генсеком НАТО також, де ми їх бачимо. З нашого боку ми працюємо аналітично. Розуміємо, в яких державах, що є. Ми працюємо над додатковими системами Patriot. Як тільки вони будуть в Україні, чого тут всі очікують, думаю, ми будемо з вами це відчувати, – сказав він

Також Зеленський за результатами зустрічі заявив, що Україна та Альянс досягли найвищого рівня відносин за весь час нашої незалежності. Але не найбільшого з можливих.

Ще заяви Зеленського:

  • «Україна буде в НАТО – це очевидно. Безпеку Європи вже неможливо уявити без нас»
  • «НАТО не варто боятися своєї сили»
  • «Російська армія готується до наступальних дій і ми разом маємо зірвати її плани»

Які заяви зробив Генсек НАТО у Києві 29 квітня

Генсек НАТО у Києві 29 квітня

Єнс Столтенберг оголосив про створення спецфонду фінансової підтримки ЗСУ у розмірі $100 млрд терміном на п’ять років.

Крім того, він заявив:

  • «НАТО не надали Україні обіцяну допомогу»
  • «Україна на незворотному шляху до вступу до НАТО. Цей день колись обов’язково настане. Коли буде слушний час. Але домовленості про вступ України до Альянсу цього літа на саміті у Вашингтоні не очікується. Для того, аби Україна стала членом НАТО, необхідно, щоб всі 32 члени дали свою згоду. Але такого рішення не вдасться досягнути на саміті у липні»
  • «Між допомогою Києву та власним озброєнням — треба обирати Україну»
  • «Україні ще не пізно отримати Перемогу. Але саме тому так важливо, щоб союзники НАТО тепер справді зробили те, що обіцяли і щоб перетворили ці зобов’язання на реальні постачання зброї та боєприпасів»

Ще новини України і світу: Україна може отримати від НАТО ще шість систем Patriot

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×