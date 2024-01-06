Законопроєкт про мобілізацію можуть відправити назад Кабміну – про що найбільше сперечаються у Раді

Законопроєкт про мобілізацію – комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки сьогодні, 6 січня, закінчив слухання. Однак фінальне рішення щодо подальшої долі цього документу комітет планує ухвалити наступного тижня.

Як передає НСН, про це в коментарі РБК-Україна розповів член комітету Федір Веніславський.

“Для того, щоб ми ухвалили рішення, потрібно щоб цей документ розглянув також комітет з антикорупційної політики й надав свої висновки. Є дві опції – або повернути Кабміну на допрацювання, або ухвалити проєкт за основу й далі допрацьовувати його в Раді до другого (читання – ред.), що малоймовірно. Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени комітету”, пояснив нардеп.

За його словами, найбільші дискусії в комітеті викликали норми щодо людей з інвалідністю 3 групи, щодо дискреції органів (наприклад, керівники військових адміністрацій мають не зовсім юридично чітко визначені повноваження), щодо обмежень та покарань за неявку до ТЦК і внесення в реєстр боржників за рішенням керівника ТЦК. Крім того, є дискусії й щодо норми про електронні оповіщення.

Новий законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів ввечері 25 грудня вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Однак даний законопроєкт викликав резонанс в суспільстві та політикумі. Зокрема опозиція погрожувала не підтримати його в парламенті. Навіть в першому читанні. Тим часом омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв про те, що законопроєкт містить ініціативи, що суперечать Конституції.

Між тим перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко висловив думку, що, найімовірніше, у Раді ухвалять компромісну версію законопроєкту про мобілізацію.

Цього тижня профільний парламентський комітет зібрався на засідання разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити можливі зміни в запропонованому урядом законопроєкті.

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