У ВР говорять про компромісну версію законопроекту про мобілізацію – відрізнятиметься від того, що вніс уряд

Перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко заявив, що Рада найімовірніше, ухвалить компромісну версію законопроекту про мобілізацію.

Як передає НСН, про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

“Я не готовий сказати, яка версія (законопроекту про мобілізацію – ред.) буде на виході. Мій прогноз, що буде якась компромісна версія, не знаю, навколо чого будуть компроміси, але точно вона відрізнятиметься від того, що уряд вніс”, зазначив він.

За словами Корнієнка, може бути так звана “комітетська” версія, коли беруть кілька альтернативних законопроектів та розробляють спільну редакцію. Такий варіант можуть винести на розгляд нардепів у першому читанні.

Перший заступник голови ВР зазначив, що до другого читання все одно будуть редагування. Тому те, що потім підпише президент Володимир Зеленський, може сильно відрізнятися від ініціативи уряду.

Корнієнко додав, що необхідно окремо критично розглянути обмеження прав громадян, які пропонуються законопроектом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 25 грудня вніс до Верховної Ради раніше анонсований законопроект про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби (№ 10378). Новий законопроект має на меті зміни у процедурі мобілізації, військовій службі та запроваджує можливість часткового звільнення чи перепочинку для чинних військових.

Які зміни передбачають законопроектом, що вніс уряд до ВР

Документ передбачає зміни до мобілізації та проходження військової служби. Пропонуюється:

змінити призовний вік з 27 до 25 років;

скасувати строкову службу — усіх строковиків звільнять з військової служби, за бажанням вони можуть укласти контракт. Мобілізувати ж строковика зможуть лише через 6 місяців після звільнення зі строкової служби;

вилучити поняття «обмежена придатність». Військово-лікарські комісії будуть визначати лише придатність або непридатність до військової служби. Усі ті, хто має рішення ВЛК про обмежену придатність, мають протягом 6 місяців після ухвалення закону заново пройти ВЛК;

надати органам місцевого самоврядування повноваження сприяти та допомагати мобілізації;

надати мобілізованим, які прослужать 36 місяців, право звільнитися з військової служби;

дозволити надсилати повістки про виклик до ТЦК і СП через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту;

громадяни України віком 18—60 років повинні стати на військовий облік. Жінки стають на військовий облік, якщо мають військову або медичну освіту, а ті, хто має професію, споріднену зі спеціальним переліком Міноборони, стають на військовий облік за бажанням;

до громадян України, які порушуватимуть закон про мобілізацію (не уточнять дані, не стануть на облік, не зʼявляться за повісткою), можуть застосувати санкції

передбачено 90 днів відпустки для військовослужбовців, яких звільнили з полону, зі збереженням виплат

запровадження базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах

надання повноважень Нацполіції щодо участі у заходах мобілізації

обмеження прав тих, хто ухиляється від військового обліку та військової служби

чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть податись на оформлення паспорта України лише за умови наявності військово-облікових документів.

Військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Для них передбачені певні обмеження:

заборона виїзду за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмова в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Як заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, з закону про мобілізацію приберуть норми, які можуть порушувати базові конституційні права людини.

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