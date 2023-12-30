Кому не видаватимуть повістки на вулицях – пояснення ЗСУ

Представник Сухопутних військ Володимир Фітьо пояснив, кому не видаватимуть повістки на вулицях.

Про це він сказав в етері телемарафону, передає НСН з посиланням на Comments.ua.

Як заявив Фітьо, люди, які матимуть з собою документи про військовий облік у військкоматі не отримають повісток від працівників ТЦК у громадських місцях.

Він зауважив, що співробітники територіальних центрів комплектування мають право виписати повістку чоловікам у громадських місцях, зокрема і на блокпостах. Винятком у врученні повістки Фітьо назвав наявність облікового документа.

“Якщо у вас є із собою документи і військово-обліковий документ, то до вас питань не буде. Це більше стосується тих, хто уникає постановки на військовий облік”, сказав представник ЗСУ.

Володимир Фітьо наголосив, що перша повістка виписується для уточнення облікових даних і не є приводом для відправлення на фронт.

“Якщо немає підстав для відстрочки, ваша професія зараз затребувана, то виписується друга повістка, за якою вас відправляють до навчального центру”, — пояснює Фітьо та додає, що “перша повістка — це не відправлення на війну”.

За словами представника Сухопутних військ навчання військовослужбовця триватиме щонайменше місяць. Однак в деяких випадках тривалість може тривати 2-3 місяці та супроводжуватись виїздом за кордон.

Які бувають повістки

Наразі в Україні діють 3 види повісток, а саме:

Повістка для уточнення даних. Її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника ТЦК зобов’язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

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