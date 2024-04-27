Мінсоцполітики пропонує запровадити новий порядок надання соціальних послуг. Про що йдеться в постанові Кабміну

Проект постанови Кабміну опубліковано для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Про це повідомляють Новини України – НСН, з посиланням на Судово-юридичну газету.

Згідно з документом, Міністерство соціальної політики пропонує запровадити Соціальний веб-портал електронних послуг, який стане частиною Єдиної інформаційної системи соцсфери.

Зокрема, якщо українцям в електронному кабінеті на Соцпорталі надаватиметься інформація про всі послуги, які йому доступні, а також про умови та порядок їх надання.

В Україні пропонують запровадити новий порядок надання соціальних послуг – що зміниться

Далі фахівці проводитимуть оцінку потреби у соціальних послугах. Вони складуть акт оцінки потреб і представлять його до ухвалення рішення про призначення чи відмові.

Фахівці також допомагатимуть українцям під час подання заяви та збору документів.

Крім цього, заяву можна буде сформувати з використанням електронного сенсорного пристрою з можливістю підписання особою такої заяви цифровим власноручним підписом, створеним на екрані електронного сенсорного пристрою.

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