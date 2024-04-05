Мінсоцполітики України пропонує внести зміни до порядку надання житлових субсидій, пільг на оплату послуг ЖКГ та виплати додаткової грошової допомоги від ООН

Про це йдеться у проекті постанови Кабміну розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ), передає НСН.

Надання житлових субсидій та пільг

Проектом пропонується не призначати субсидію на оплату комунальних у випадку, коли всі особи зі складу домогосподарства перебувають за кордоном більше 60 днів.

Також пропонуються припинити виплачувати житлові субсидії на платіжну картку, за якою протягом року не проводилися видаткові операції, а банком не проводилася ідентифікація особи.

Зміни до порядку надання житлових субсидій та допомоги ООН – кого це торкнеться

Водночас в Міністерстві соціальної політики планують не враховувати заборгованість, яка утворилася в період воєнного стану після 24.02.2022 року при призначенні житлової субсидії та брати до уваги пошкодження нерухомого майна особи внаслідок воєнних (бойових) дій за умови інформування про такі випадки відповідного виконавця комунальної послуги.

Крім того, пропонують надавати пільги для індивідуального опалення житла на подвійний розмір нормативної опалюваної площі ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, якщо у житловому приміщенні зареєстроване місце проживання працездатних осіб, які фактично не проживають за місцем реєстрації.

Допомога ООН

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) звернулась до Міністерства соціальної політики щодо доцільності уточнення положень постанови Кабміну “Про реалізацію спільного із Всесвітньою продовольчою програмою Організації об’єднаних націй проекту стосовно додаткових заходів”.

Проектом акта пропонується передбачити можливість ВПП ООН обирати категорії отримувачів соціальної допомоги, а також території України, які будуть охоплені додатковою фінансовою підтримкою, виходячи із наявних фінансових можливостей ВПП ООН.

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