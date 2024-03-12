Як отримати субсидію за наявності боргів за комуналку – пояснення

Особам, у яких недостатньо доходів для оплати комунальних послуг, надається фінансова підтримка від держави. Важливо відзначити, що можливо отримати житлову субсидію за наявності боргів за комунальні послуги. Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики, передає НСН.

Як отримати субсидію за наявності боргів за комуналку

Відповідно до законодавства, отримувачам субсидії відмовляють у допомозі, якщо заборгованість за житлово-комунальні послуги перевищує 680 гривень і не сплачувалась більш ніж 90 днів.

“Житлова субсидія не призначається, якщо Пенсійним фондом отримано від надавачів житлово-комунальних послуг інформацію про наявність в особи простроченої на понад 3 місяці заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн)”, — йдеться у повідомленні.

Проте у такому випадку житлову субсидію можуть призначити теж. Передбачені два виходи із такої ситуації.

По-перше, громадянин може укласти договір реструктуризації заборгованості із постачальником комунальної послуги. Копію відповідної угоди потрібно додати до заяви на отримання житлової субсидії.

По-друге, у разі відмови у призначенні допомоги у зв’язку із боргом з оплати комунальних послуг можна написати нову заяву, вказавши перелік лише тих послуг, за якими немає заборгованості.

Тобто, якщо у домогосподарства накопичилась заборгованість за водопостачання, можна отримати субсидію на опалення. У такому випадку у списку послуг у заяві на отримання допомоги не потрібно вказувати комунальну послугу, за якою є борги.

Реструктуризація боргу за комуналку

Для реструктуризації боргу потрібно укласти з підприємствами — надавачами комунальних послуг договори реструктуризації. Йдеться про щомісячне рівномірне погашення реструктуризованого боргу та своєчасну сплату поточних платежів за комунальні послуги.

Наприклад, щоб оформити реструктуризацію боргу за електроенергію, потрібно звернутися до свого центру обслуговування, надавши пакет документів. А саме:

потрібно написати заяву;

до заяви додати документи (копія паспорта та ідентифікаційного коду);

подати довідку про доходи;

довідку про склад родини;

документи, де підтверджується тимчасова неплатоспроможність;

сплата суми першого внеску, що визначать постачальники;

узгодити графік погашення боргу, його можуть розподілити на кілька щомісячних платежів;

укласти угоду про реструктуризацію;

дотримуватися графіка виплат.

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