З якого віку мобілізують в Україні – що може змінитися у 2024 році

З якого віку мобілізують в Україні? Кого можуть призвати до війська у наступному році.

Кабмін зареєстрував законопроект про зміни до законів про мобілізацію, облік, військову службу. Законопроектом передбачено, що мобілізації підлягають чоловіки з 25 років, водночас, Закон про зниження віку для мобілізації прийнятий в червні 2023 року, але не підписаний президентом.

З якого віку можуть мобілізувати до війська, розповідає НСН з посиланням на NV.

Конституція України передбачає статтею 65, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України, при цьому стаття 17 передбачає, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України. Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у ЗСУ та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

З якого віку мобілізують з 1 січня

Законом Про військовий обов’язок та військову службу визначено види служби, вік та умови, коли чоловіки вважаються військовозобов’язаними. З жовтня 2022 року статтею 18−1 заборонено мобілізувати чоловіків, які перебувають у статусі призовника ― від 18 до 27 років, оскільки призов на військову службу під час воєнного стану не проводиться, а вони можуть служити тільки на строковій службі.

Загальна мобілізація і воєнний стан в Україні продовжені до 14 лютого 2024 року. Загальна мобілізація означає, що всі ресурси ― економічні, політичні, військові мають бути направлені на оборону. Будь-кого з військовозобов’язаних чоловіків від 18 до 60 років можна призвати, якщо вони придатні до служби та не мають відстрочки.

Частиною 12 статті 1 закону Про військовий обов’язок передбачено, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та дотримання правил військового обліку.

Проте, військово-політичне керівництво наголошує, що не проводить мобілізацію жінок, і піти служити вони можуть лише добровільно.

За законодавством Україні мобілізації підлягають:

придатні та обмежено придатні за постановою ВЛК чоловіки від 18 до 60 років, які мають досвід військової служби і перебувають у запасі та резерві;

придатні та обмежено придатні за постановою ВЛК чоловіки від 27 до 60 років, які не проходили строкову службу;

придатні та обмежено придатні за постановою ВЛК жінки від 18 до 60 років, які мають військове звання і спеціальність та перебувають у статусі військовозобов’язаних або резервісток.

Таким чином, мінімальний вік, з якого після проходження військово-лікарської комісії можуть призвати по мобілізації ― 27 років для чоловіків, які не проходили військову службу.

Чоловіки, які проходили строкову службу, закінчили вищий військовий навчальний заклад або військову кафедру при ВВНЗ, проходили військову службу в іншій країні до набуття громадянства України не є призовниками ― вони отримують первинне військове або офіцерське звання та проходять службу в запасі. Такі чоловіки підлягають мобілізації незалежно від того, чи виповнилося їм 27 років.

Чи можна мобілізувати чоловіків з 25 років

З ініціативи військових Верховна Рада розглянула та прийняла законопроект № 9281, який передбачає зміни до статей 15, 18, 18−1 та 37 Закону, та змінює вік призовників з від 18 до 27 років до від 18 до 25 років.

Президент досі не підписав законопроект, а також його не було повернено до Верховної Ради з його рекомендаціями та не було накладено вето, як це передбачає стаття 84 Конституції України. Стаття 94 Конституції передбачає, що у разі, якщо президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом. Проте, у разі, коли законопроект лежить непідписаний, немає чіткої інструкції, як його підписати та ввести в дію. Процедури, передбачені Конституцією України в таких випадках не були застосовані, законопроект не можна вважати прийнятим і таким, що має юридичну силу.

Таким чином, призовний вік в Україні складає від 18 до 27 років, і мобілізації чоловіки до 27 років не підлягають, якщо вони досі в статусі призовника.

Новим законопроектом № 10378 передбачено, що чоловіки від 18 до 25 років проходять базову військову службу тривалістю п’ять місяців, а мобілізації підлягають після 25 років, якщо не мають права на відстрочку та визнані придатними до військової служби.

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