Проаналізувавши новий закон про мобілізацію, який готуються розглянути депутати вже найближчим часом, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкритикував деякі пункти. Своє бачення він виклав у листі, який направив Верховній Раді. Про це, а також про основні нововведення законопроєкту НСН розповість детально.

Новий закон про мобілізацію: з якими пунктами не згоден Залужний

Народна депутатка Марʼяна Безугла опублікувала документ, у якому Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний висловив низку зауважень щодо законопроєкту, стосовно мобілізації. Залужний, зокрема, запропонував вилучити з проекту:

норми про мобілізацію жінок,

ротацію (немає можливості провести через брак особового складу),

призначення за спеціальностями (з тієї ж причини)

регулярне переміщення працівників ТЦК на бойові посади (оскільки це порушить роботу ТЦК загалом).

Військовий облік жінок

Залужний вважає, що взяття на військовий облік всіх жінок від 17 до 60 років може мати негативні наслідки. Буде більше навантаження на територіальні центри комплектування і соціальної підтримки, медичні заклади. А загалом ухвалення цієї норми може призвести до масового виїзду жінок з України.

За інформацією Генштабу, на облік потрібно буде поставити близько 10 млн жінок. Саме з цієї причини зараз пропонують залишити чинну норму законодавства – брати на військовий облік українок, які мають медичну освіту.

Жінок, які мають інші спеціальності, ставитимуть на облік лише на бажання. До запропонованої законопроєктом норми пропонують повернутися після скасування воєнного стану, запроваджуючи її в Україні поетапно.

Ротація українських військових

У нинішніх умовах неможливо визначити терміни ротації військовослужбовців, які три та більше місяців беруть безперервну участь у бойових діях, зазначають у Генеральному штабі.

Там звертають увагу, що в Україні зараз немає достатньої кількості навчених людей для проведення ротацій. У Генштабі стверджують, що майже всі військові частини перебувають у районах виконання певних завдань.

На думку Залужного, в умовах відсутності гарантованого призову неможливо унормувати питання довготривалої відпустки військових, які беруть участь у бойових діях.

Він пропонує вилучити пропозицію про 90-денну відпустку для захисників, які після запровадження воєнного стану безперервно проходили службу протягом двох років і близько року брали участь у бойових діях.

Згідно із законопроєктом, пропонують призначати людей з освітою за інженерним напрямом на посади, які повʼязані з відповідною спеціальністю. Проте Залужний вважає цю норму недоцільною через нестачу мобілізаційного ресурсу.

Звільнення зі служби

Ще одне зауваження стосується питання переведення осіб, які три роки служать в ТЦК і СП, на інші посади до військових частин, крім осіб з інвалідністю, жінок та інших груп військових.

Залужний стверджує, що виконання обовʼязків ТЦК вимагає специфічних знань і досвіду, а зазначена пропозиція може призвести до руйнування системи військового обліку в Україні.

Він пропонує прибрати із законопроєкту норми, які створять підстави для звільнення з військової служби людей з інвалідністю ІІ групи.

Лист Залужного

Новий закон про мобілізацію: що у ньому

Реєстрація законопроєкту про мобілізацію в Україні, рекрутинг і проходження служби планується наприкінці грудня.

Що нового у цьому законі? Розбиралися журналісти Ліга.Закон.

Право на відстрочку від мобілізації чи звільнення з військової служби

Право на відстрочку від мобілізації або звільнення з військової служби отримають, за інформацією М. Безуглої:

всі особи з інвалідністю;

ті, хто мають троє і більше дітей;

якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то один з них має право на звільнення (чоловік або жінка);

якщо у сім’ї особа неповнолітня з інвалідністю.

якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка);

опікуни особи з інвалідністю 1-3 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною.

вагітні жінки та жінки в декреті.

тільки діючі нардепи, обрання депутатом – підстава для звільнення;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Також М. Безугла написала «Перелік сімейних обставин для звільнення визначаються Законом (зараз і Закон і Кабмін – є розбіжності)».

Відстрочку від мобілізації, але не звільнення з військової служби отримають:

здобувачі послідовної вищої освіти, яким більше 30 років;

всі науковці з вченими званням;

всі викладачі, які працюють на повну ставку.

Не підлягатимуть мобілізації протягом шести місяців після звільнення з військової служби:

строковики;

хто вже був мобілізований та звільнений з військової служби.

Будуть підлягати мобілізації тільки за бажанням:

особи з інвалідністю;

особи, звільнені з полону.

Також у законопроєкті закріплять підстави для звільнення:

осіб, які побували в полоні (недобровільно);

генералів за рішенням військового керівництва;

які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяців («опрацьовується» – написала щодо цієї категорії М. Безугла);

які уклали короткостроковий контракт під час мобілізації (громадяни віком 18-25 років).

Водночас, за словами нардепки, заберуть право на відстрочку та поставлять на військовий облік:

поліцейських;

працівників БЕБ;

працівників Державної пенітенціарної служби.

Мобілізація транспорту, військова підготовка, вручення повісток

Буде введена базова загальновійськова підготовка до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років (за бажанням спеціальна базова загальновійськова підготовка за спеціальностями, перелік яких визначається Міноборони).

А мобілізація транспортних засобів буде розширена на всіх, крім фізичних осіб. Більше деталей з цього питання М. Безугла наразі не вказала.

Нардепка назвала новації щодо воєнного стану: «обмеження прав ухилянтів, посилення участі національної поліції». Також вона назвала нові обов’язки військовозобов’язаних громадян (подаємо перелік в авторській редакції):

надати дані про місце проживання роботодавцю;

пройти медогляд під час мобілізації;

самостійно з’явитися в ЦНАП / ТЦК СП для уточнення даних. Мобілізувати в ЦНАПі не можуть! Тільки уточнити дані;

постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану.

Варіанти вручення повістки будуть наступні:

в ТЦК СП представниками ТЦК СП;

за місцем проживання, за місцем роботи, в громадських місцях – представниками ТЦК СП, поліцейськими.

Військовий облік поповниться «Сертифікатом захисника», який може відображатися в Дії, але це не буде повістка (М. Безугла не розшифрувала, що це означає), та військовим обліком за кордоном, правила якого визначить КМУ.

Також запровадять рекрутинг. Вочевидь під ним розуміють добровільну мобілізацію, оскільки нардепка вказала щодо нього наступне:

рекрутинг в ЦНАПі, центрах зайнятості та центрах рекрутингу (тільки добровільно);

прямий призов у військові частини через рекрутинг.

Новації військово служби

Щодо строкової військової служби М. Безугла зазначила, що її буде «прибрано», а всіх строковиків – звільнено. Їх переведуть у мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (мобілізація з 25 років).

Мобілізованого під час його підготовки не можна задіяти будь-де, крім військової підготовки. У цей період визначаються можливості, фізична спроможність, фактична придатність, але буде менше грошове забезпечення. Також нардепка вказала: «Повністю прибирається можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт. Якщо рекрут не проходить етап підготовки, то його можна звільнити без додаткових витрат для держави».

Ще заплановано скасування категорії «обмежено придатний» – залишаться тільки придатні і непридатні.

Визначать обов’язок військового командування проводити обов’язкову ротацію на лінії зіткнення (не більше 3 місяців), а також ротацію в ТЦК (не всіх) через 3 роки. Закріплять і призначення осіб з інженерною ВОС тільки на інженерні посади.

Анонсовано відпустки 90 днів без поділу на частини:

після полону для тих, хто продовжує служити;

для тих, хто служить більше 24 місяців, з них 12 місяців в зоні бойових дій.

Військовий облік та мобілізація жінок

Щодо жінок М. Безугла вказала, що вони:

стають на військовий облік (порядок обліку визначається Міноборони);

проходять базову загальновійськову підготовку;

під час дії воєнного стану залучаються до проходження військової служби (на бойові посади – тільки добровільно).

Жінки звільняються від проходження базової військової підготовки (крім загальних підстав) у зв’язку із вагітністю або у зв’язку з доглядом за дитиною.

Більш детально щодо служби жінок М. Безугла зупинилася в окремому дописі. Зокрема, вона вказала: «Зверну увагу, що призов жінок не обмежується ЗСУ, це можуть бути й оборонні підприємства, наприклад». Також вона навела кілька формулювань з проєкту:

жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком беруться на військовий облік військовозобов’язаних в порядку встановленому Міністерством оборони України;

жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Під час дії воєнного стану жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу до частин (підрозділів) забезпечення або прийняті в добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до бойових частин (підрозділів);

у мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що не підпише новий закон про мобілізацію, якщо у ньому залишаться норми щодо мобілізації жінок. Про це він сказав в ході підсумкової пресконференції.

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