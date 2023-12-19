Пресконференція Зеленського: що сказав президент 19 грудня – основні тези

19 грудня увечері відбулася анонсована пресконференція, в ході якої президент України відповів на питання журналістів. Зустріч тривала протягом двох годин – з 18:00 до 20:00. Журналісти НСН зібрали основні тези президента про мобілізацію, цілі війни найближчим часом, допомогу переселенцям, про Залужного і Безуглу тощо.
Пресконференція Зеленського: головне із сказаного президентом
- Росія не досягла жодних результатів за 2023 рік. Навіть до кордонів Донецької області не дійшла.
- Ніхто не знає відповіді, чи у 2024 році закінчиться війна. Це діалог, це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності. Якщо ми не втратимо нашу стійкість – то закінчимо війну раніше.
- Я не вважаю, що ми програємо – центральні регіони нашої країни, об’єкти інфраструктури, дороги, залізниця, економіка – ми були у повній блокаді минулої зими, зараз ситуація навіть близько не така.
- На жаль, депутати України не моральні авторитети для суспільства. Але я не можу їх розпустити, бо зараз війна і не можна проводити вибори. Для цього потрібно змінювати законодавство.
- Якщо я позбавлюсь своєї команди (в мене вона 5-6 менеджерів), то ми позбавимось усього. В тому числі ППО.
- Політика Орбана не дуже дружня до нас, я йому про це казав, але ми сусіди і нам потрібно якось знаходити спільну мову.
- Багато чоловіків мобілізаційного віку виїхало з України, давши комусь хабар.
- Ми зменшуємо видатки урядовців. Я роблю все, щоб уряд ще зменшився, щоб більше грошей йшло на фронт. Але в Уряді все ж мають бути люди.
- Війна на Близькому Сході має вплив на допомогу Україні. Це успіх Росії, вони досягли його на дипломатичному треку. Західні партнери почали вагатися, кому допомагати.
- Допомога від США потрібна вже зараз, і вона буде дуже скоро. США не зрадять нас. Також буде підтримка від Європи.
- У Трампа буде точно інша політика, якщо він стане президентом США. Але якщо політика Трампа буде дуже економною, то це сильно вплине на хід війни в Україні. І на це може зреагувати весь світ.
Ще основні тези Зеленського в цитатах
Про мобілізацію
-Мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей: Генштаб і Головком звернулись із такою пропозицієюю. Це коштуватиме державі +500 млрд грн. 1 військовий на полі бою — це 6 цивільних, які платять податки. Де я візьму додаткових 3 мільйони платників податків, якщо мобілізуємо 500 тисяч людей?
-Мобілізацію жінок — ні, не підпишу. Що стосується мобілізації з 25 років, якщо я побачу аргументи, що це потрібно, то з цим погоджусь
Про невдалий контрнаступ
Неконтрольоване українське небо мало вплив на Південну операцію у 2023 році.
-Ми не контролюємо небо. У нас немає достатньої кількості відповідної амуніції. Але це не говорить про те, що ми не знайдемо вихід, або ж уже знайшли. Але нам потрібна підтримка партнерів, бо у нас деяких речей просто немає. Ми працюємо над цим.
Про блокаду кордону з Польщею
-Дайте нам вивезти зерно. Нам не дали вивезти. Я не тряпка якась! Я захищаю інтереси держави під час війни. Наші люди не можуть страждати.
-Перш за все, хочу подякувати польському суспільству. Ви з нами з початку війни, ви наші сусіди. Але при цьому ми маємо бути з вами відвертими. Зрозумійте, блокада наших кордонів – це не бізнес, під час війни. Це питання життя. З квітня по вересень було дуже складно: ми втратили сотні мільйонів доларів, ми втратили частину урожаю, ми почали втрачати політичні відносини. Я захищаю інтереси своєї держави під час війни. Усі знають, що в Польщі це було питання внутрішньої політики.
-Я був впевнений, що новий уряд розблокує. Блокада штучна. Контакт з новими урядовцями був, ми вирівняли ситуацію з Польщею
Про вступ до НАТО
-Щодо НАТО: для нас це найпотужніший варіант, проте, нас не запрошують в альянс. Усі ці часткові сигнали — маячня. Для мене, це «щось, десь» неконкретне.
Про Залужного і Безуглу
-Робочі в мене стосунки з Залужним. Він має відповідати на полі бою, як Главком. Це дуже складна історія.
-Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні зі щоденним результатом. І це не жертовність. Я вважаю, що бути Головкомом — це честь, бути президентом України — це велика честь. Питання не тільки в ньому, в наших словах, риториці і діях. Нам треба міцні кроки і результати. Є питання щодо фронту. Є питання і до командувача Тарнавського. Чому я не коментував про імовірний конфлікт? Навіщо комусь допомагати?
-Держава Україні — це не про особисте. Результат кожний день на кожній посаді і відповідальність за кожний результат кожного дня
У мене немає питань ні з ким з них про особисте. Все моє особисте — з моєю дружиною. «Держава Україна це не про особисте. Це власність 40 млн людей. Результат має бути кожен день на кожній посаді
-Пан Залужний також мій представник, як і будь-який інший. Комусь дуже вдячний, за когось соромно. Щодо Мар’яни, Валери, вони один одного лайкають, потім сваряться, мені це нецікаво. Що стосується будь-яких коментів у «Фейсбуці», вибачте, в мене немає часу
Про дрони власного виробництва
У наступному році Україна виробить 1 млн БПЛА.
-Повинна бути інфраструктура щодо управління дронами. Не радянська. А дуже проста, щоб використовувати дуже швидко. 26 000 дронів лежали на одному складі і не доїхали до фронту через бюрократичний процес. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами
Про відкриття аеропорту Бориспіль
-Відкриття аеропорту «Бориспіль» — це буде наша перемога ППО. Ми чесно ставимо таке питання конкретно нашим партнерам. Це буде серйозна операція, ми працюємо над цим
Про допомогу переселенцям
-Зменшення допомоги переселенцям не буде. Щодо підвищення — не можу сказати зараз. Це через збільшення видатків на оборону. Точно все буде підраховано до кінця року
Про повернення біженців
-Я вважаю, більшість людей повернеться, щойно буде потужніша ППО. Важко сказати, чи всі, але більшість, думаю, приїде. Не сумніваюся, що буде впливати й зменшення підтримки переселенців від європейських країн
Також президент додав, що розглядає можливість введення множинного громадянства:
-Є тонкі питання, але я хотів би, щоб жінки, які отримують роботу за кордоном, не поспішали відмовлятися від українського громадянства. Множинне громадянство, напевно, частково вирішує це питання
Про цілі у війні на найближчий час
-Я не можу сказати які цілі. В нас були проблеми коли ми йшли на південь, бо всі по це говорили. Не можу сказати жодної деталі.
Про стратегію війни
-Стратегія війни не зміниться, кордони 1991 року – це наші території згідно Конституції. Може змінитися тактика, після того як врахують результати контрнаступу, це буде зрозуміло до кінця 2023 року.
Відео пресконференції Зеленського
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