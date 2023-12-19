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Пресконференція Зеленського: що сказав президент 19 грудня – основні тези

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Пресконференція Зеленського: що сказав президент 19 грудня – основні тези

19 грудня увечері відбулася анонсована пресконференція, в ході якої президент України відповів на питання журналістів. Зустріч тривала протягом двох годин – з 18:00 до 20:00. Журналісти НСН зібрали основні тези президента про мобілізацію, цілі війни найближчим часом, допомогу переселенцям, про Залужного і Безуглу тощо.

Пресконференція Зеленського: головне із сказаного президентом

  • Росія не досягла жодних результатів за 2023 рік. Навіть до кордонів Донецької області не дійшла.
  • Ніхто не знає відповіді, чи у 2024 році закінчиться війна. Це діалог, це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності. Якщо ми не втратимо нашу стійкість – то закінчимо війну раніше.
  • Я не вважаю, що ми програємо – центральні регіони нашої країни, об’єкти інфраструктури, дороги, залізниця, економіка – ми були у повній блокаді минулої зими, зараз ситуація навіть близько не така.
  • На жаль, депутати України не моральні авторитети для суспільства. Але я не можу їх розпустити, бо зараз війна і не можна проводити вибори. Для цього потрібно змінювати законодавство.
  • Якщо я позбавлюсь своєї команди (в мене вона 5-6 менеджерів), то ми позбавимось усього. В тому числі ППО.
  • Політика Орбана не дуже дружня до нас, я йому про це казав, але ми сусіди і нам потрібно якось знаходити спільну мову.
  • Багато чоловіків мобілізаційного віку виїхало з України, давши комусь хабар.
  • Ми зменшуємо видатки урядовців. Я роблю все, щоб уряд ще зменшився, щоб більше грошей йшло на фронт. Але в Уряді все ж мають бути люди.
  • Війна на Близькому Сході має вплив на допомогу Україні. Це успіх Росії, вони досягли його на дипломатичному треку. Західні партнери почали вагатися, кому допомагати.
  • Допомога від США потрібна вже зараз, і вона буде дуже скоро. США не зрадять нас. Також буде підтримка від Європи.
  • У Трампа буде точно інша політика, якщо він стане президентом США. Але якщо політика Трампа буде дуже економною, то це сильно вплине на хід війни в Україні. І на це може зреагувати весь світ.

Ще основні тези Зеленського в цитатах

Пресконференція Зеленського: що сказав президент 19 грудня – основні тези

Про мобілізацію

-Мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей: Генштаб і Головком звернулись із такою пропозицієюю. Це коштуватиме державі +500 млрд грн. 1 військовий на полі бою — це 6 цивільних, які платять податки. Де я візьму додаткових 3 мільйони платників податків, якщо мобілізуємо 500 тисяч людей?

-Мобілізацію жінок — ні, не підпишу. Що стосується мобілізації з 25 років, якщо я побачу аргументи, що це потрібно, то з цим погоджусь

Про невдалий контрнаступ

Неконтрольоване українське небо мало вплив на Південну операцію у 2023 році.

-Ми не контролюємо небо. У нас немає достатньої кількості відповідної амуніції. Але це не говорить про те, що ми не знайдемо вихід, або ж уже знайшли. Але нам потрібна підтримка партнерів, бо у нас деяких речей просто немає. Ми працюємо над цим.

Про блокаду кордону з Польщею

-Дайте нам вивезти зерно. Нам не дали вивезти. Я не тряпка якась! Я захищаю інтереси держави під час війни. Наші люди не можуть страждати.

-Перш за все, хочу подякувати польському суспільству. Ви з нами з початку війни, ви наші сусіди. Але при цьому ми маємо бути з вами відвертими. Зрозумійте, блокада наших кордонів – це не бізнес, під час війни. Це питання життя. З квітня по вересень було дуже складно: ми втратили сотні мільйонів доларів, ми втратили частину урожаю, ми почали втрачати політичні відносини. Я захищаю інтереси своєї держави під час війни. Усі знають, що в Польщі це було питання внутрішньої політики.

-Я був впевнений, що новий уряд розблокує. Блокада штучна. Контакт з новими урядовцями був, ми вирівняли ситуацію з Польщею

Про вступ до НАТО

-Щодо НАТО: для нас це найпотужніший варіант, проте, нас не запрошують в альянс. Усі ці часткові сигнали — маячня. Для мене, це «щось, десь» неконкретне.

Про Залужного і Безуглу

-Робочі в мене стосунки з Залужним. Він має відповідати на полі бою, як Главком. Це дуже складна історія.

-Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні зі щоденним результатом. І це не жертовність. Я вважаю, що бути Головкомом — це честь, бути президентом України — це велика честь. Питання не тільки в ньому, в наших словах, риториці і діях. Нам треба міцні кроки і результати. Є питання щодо фронту. Є питання і до командувача Тарнавського. Чому я не коментував про імовірний конфлікт? Навіщо комусь допомагати?

-Держава Україні — це не про особисте. Результат кожний день на кожній посаді і відповідальність за кожний результат кожного дня

У мене немає питань ні з ким з них про особисте. Все моє особисте — з моєю дружиною. «Держава Україна це не про особисте. Це власність 40 млн людей. Результат має бути кожен день на кожній посаді

-Пан Залужний також мій представник, як і будь-який інший. Комусь дуже вдячний, за когось соромно. Щодо Мар’яни, Валери, вони один одного лайкають, потім сваряться, мені це нецікаво. Що стосується будь-яких коментів у «Фейсбуці», вибачте, в мене немає часу

Про дрони власного виробництва

У наступному році Україна виробить 1 млн БПЛА.

-Повинна бути інфраструктура щодо управління дронами. Не радянська. А дуже проста, щоб використовувати дуже швидко. 26 000 дронів лежали на одному складі і не доїхали до фронту через бюрократичний процес. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами

Про відкриття аеропорту Бориспіль

-Відкриття аеропорту «Бориспіль» — це буде наша перемога ППО. Ми чесно ставимо таке питання конкретно нашим партнерам. Це буде серйозна операція, ми працюємо над цим

Про допомогу переселенцям

-Зменшення допомоги переселенцям не буде. Щодо підвищення — не можу сказати зараз. Це через збільшення видатків на оборону. Точно все буде підраховано до кінця року

Про повернення біженців

-Я вважаю, більшість людей повернеться, щойно буде потужніша ППО. Важко сказати, чи всі, але більшість, думаю, приїде. Не сумніваюся, що буде впливати й зменшення підтримки переселенців від європейських країн

Також президент додав, що розглядає можливість введення множинного громадянства:

-Є тонкі питання, але я хотів би, щоб жінки, які отримують роботу за кордоном, не поспішали відмовлятися від українського громадянства. Множинне громадянство, напевно, частково вирішує це питання

Про цілі у війні на найближчий час

-Я не можу сказати які цілі. В нас були проблеми коли ми йшли на південь, бо всі по це говорили. Не можу сказати жодної деталі.

Про стратегію війни

-Стратегія війни не зміниться, кордони 1991 року – це наші території згідно Конституції. Може змінитися тактика, після того як врахують результати контрнаступу, це буде зрозуміло до кінця 2023 року.

Відео пресконференції Зеленського

Ще новини України: Зустріч Зеленського і Байдена: основні заяви президентів

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