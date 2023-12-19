Пресконференція Зеленського: що сказав президент 19 грудня – основні тези

19 грудня увечері відбулася анонсована пресконференція, в ході якої президент України відповів на питання журналістів. Зустріч тривала протягом двох годин – з 18:00 до 20:00. Журналісти НСН зібрали основні тези президента про мобілізацію, цілі війни найближчим часом, допомогу переселенцям, про Залужного і Безуглу тощо.

Пресконференція Зеленського: головне із сказаного президентом

Росія не досягла жодних результатів за 2023 рік. Навіть до кордонів Донецької області не дійшла.

Ніхто не знає відповіді, чи у 2024 році закінчиться війна. Це діалог, це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності. Якщо ми не втратимо нашу стійкість – то закінчимо війну раніше.

Я не вважаю, що ми програємо – центральні регіони нашої країни, об’єкти інфраструктури, дороги, залізниця, економіка – ми були у повній блокаді минулої зими, зараз ситуація навіть близько не така.

На жаль, депутати України не моральні авторитети для суспільства. Але я не можу їх розпустити, бо зараз війна і не можна проводити вибори. Для цього потрібно змінювати законодавство.

Якщо я позбавлюсь своєї команди (в мене вона 5-6 менеджерів), то ми позбавимось усього. В тому числі ППО.

Політика Орбана не дуже дружня до нас, я йому про це казав, але ми сусіди і нам потрібно якось знаходити спільну мову.

Багато чоловіків мобілізаційного віку виїхало з України, давши комусь хабар.

Ми зменшуємо видатки урядовців. Я роблю все, щоб уряд ще зменшився, щоб більше грошей йшло на фронт. Але в Уряді все ж мають бути люди.

Війна на Близькому Сході має вплив на допомогу Україні. Це успіх Росії, вони досягли його на дипломатичному треку. Західні партнери почали вагатися, кому допомагати.

Допомога від США потрібна вже зараз, і вона буде дуже скоро. США не зрадять нас. Також буде підтримка від Європи.

У Трампа буде точно інша політика, якщо він стане президентом США. Але якщо політика Трампа буде дуже економною, то це сильно вплине на хід війни в Україні. І на це може зреагувати весь світ.

Ще основні тези Зеленського в цитатах

Про мобілізацію

-Мобілізувати додатково 450-500 тисяч людей: Генштаб і Головком звернулись із такою пропозицієюю. Це коштуватиме державі +500 млрд грн. 1 військовий на полі бою — це 6 цивільних, які платять податки. Де я візьму додаткових 3 мільйони платників податків, якщо мобілізуємо 500 тисяч людей?

-Мобілізацію жінок — ні, не підпишу. Що стосується мобілізації з 25 років, якщо я побачу аргументи, що це потрібно, то з цим погоджусь

Про невдалий контрнаступ

Неконтрольоване українське небо мало вплив на Південну операцію у 2023 році.

-Ми не контролюємо небо. У нас немає достатньої кількості відповідної амуніції. Але це не говорить про те, що ми не знайдемо вихід, або ж уже знайшли. Але нам потрібна підтримка партнерів, бо у нас деяких речей просто немає. Ми працюємо над цим.

Про блокаду кордону з Польщею

-Дайте нам вивезти зерно. Нам не дали вивезти. Я не тряпка якась! Я захищаю інтереси держави під час війни. Наші люди не можуть страждати.

-Перш за все, хочу подякувати польському суспільству. Ви з нами з початку війни, ви наші сусіди. Але при цьому ми маємо бути з вами відвертими. Зрозумійте, блокада наших кордонів – це не бізнес, під час війни. Це питання життя. З квітня по вересень було дуже складно: ми втратили сотні мільйонів доларів, ми втратили частину урожаю, ми почали втрачати політичні відносини. Я захищаю інтереси своєї держави під час війни. Усі знають, що в Польщі це було питання внутрішньої політики.

-Я був впевнений, що новий уряд розблокує. Блокада штучна. Контакт з новими урядовцями був, ми вирівняли ситуацію з Польщею

Про вступ до НАТО

-Щодо НАТО: для нас це найпотужніший варіант, проте, нас не запрошують в альянс. Усі ці часткові сигнали — маячня. Для мене, це «щось, десь» неконкретне.

Про Залужного і Безуглу

-Робочі в мене стосунки з Залужним. Він має відповідати на полі бою, як Главком. Це дуже складна історія.

-Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні зі щоденним результатом. І це не жертовність. Я вважаю, що бути Головкомом — це честь, бути президентом України — це велика честь. Питання не тільки в ньому, в наших словах, риториці і діях. Нам треба міцні кроки і результати. Є питання щодо фронту. Є питання і до командувача Тарнавського. Чому я не коментував про імовірний конфлікт? Навіщо комусь допомагати?

-Держава Україні — це не про особисте. Результат кожний день на кожній посаді і відповідальність за кожний результат кожного дня

У мене немає питань ні з ким з них про особисте. Все моє особисте — з моєю дружиною. «Держава Україна це не про особисте. Це власність 40 млн людей. Результат має бути кожен день на кожній посаді

-Пан Залужний також мій представник, як і будь-який інший. Комусь дуже вдячний, за когось соромно. Щодо Мар’яни, Валери, вони один одного лайкають, потім сваряться, мені це нецікаво. Що стосується будь-яких коментів у «Фейсбуці», вибачте, в мене немає часу

Про дрони власного виробництва

У наступному році Україна виробить 1 млн БПЛА.

-Повинна бути інфраструктура щодо управління дронами. Не радянська. А дуже проста, щоб використовувати дуже швидко. 26 000 дронів лежали на одному складі і не доїхали до фронту через бюрократичний процес. Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами

Про відкриття аеропорту Бориспіль

-Відкриття аеропорту «Бориспіль» — це буде наша перемога ППО. Ми чесно ставимо таке питання конкретно нашим партнерам. Це буде серйозна операція, ми працюємо над цим

Про допомогу переселенцям

-Зменшення допомоги переселенцям не буде. Щодо підвищення — не можу сказати зараз. Це через збільшення видатків на оборону. Точно все буде підраховано до кінця року

Про повернення біженців

-Я вважаю, більшість людей повернеться, щойно буде потужніша ППО. Важко сказати, чи всі, але більшість, думаю, приїде. Не сумніваюся, що буде впливати й зменшення підтримки переселенців від європейських країн

Також президент додав, що розглядає можливість введення множинного громадянства:

-Є тонкі питання, але я хотів би, щоб жінки, які отримують роботу за кордоном, не поспішали відмовлятися від українського громадянства. Множинне громадянство, напевно, частково вирішує це питання

Про цілі у війні на найближчий час

-Я не можу сказати які цілі. В нас були проблеми коли ми йшли на південь, бо всі по це говорили. Не можу сказати жодної деталі.

Про стратегію війни

-Стратегія війни не зміниться, кордони 1991 року – це наші території згідно Конституції. Може змінитися тактика, після того як врахують результати контрнаступу, це буде зрозуміло до кінця 2023 року.

Відео пресконференції Зеленського

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