Увечері 12 грудня в США відбулася зустріч Зеленького і Байдена. Після неї президенти двох країн провели спільну пресконференцію. Журналісти НСН зібрали основні заяви лідерів України і США.

Зустріч Зеленського і Байдена: основні заяви президентів

Що сказав президент України Зеленський

Хто контролює небо, той контролює і тривалість війни. «Літаки посилить наші наземні війська у 2024 році. Якщо ми контролюватимемо небо, нам стане легше»

З лютого 2022 року Україна звільнила 50% територій, окупованих росією. Зараз ми працюємо над перевагою у небі, це посилить нашу позицію у 2024 році.

Наш морський експорт відновився, зміцнюючи як нашу економіку, яка зараз зростає на 5%, так і глобальну продовольчу безпеку.

Україна виконала всі рекомендації Європейської Комісії щодо підготовки до вступу до ЄС.

Як може Україна просто віддати свої території? Це просто безумство. Ми часто згадуємо бога, а це не християнськи.

Також Зеленський відповів на питання журналістів, чи почув він в США те, що хотів. За його словами, він почув слова підтримки та отримав позитивні сигнали.

Я багато розмовляв з представниками обох партій, і демократами, і республіканцями. І ті, і ті запевняли у підтримці, тож побачимо. Але у будь-якому разі ми ніколи не сумнівалися у підтримці нашого стратегічного партнера США. Ми впевнені, що підтримка продовжиться і Україна не залишиться віч-на-віч з таким терористом як РФ, – сказав президент України

За словами Зеленського, Україна не може віддати росіянам свої території.

Це просто нісенітниця і безглуздя. Там живуть наші люди, діти. От ви б віддали своїх дітей терористам? Думаю, що ні, – наголосив він

Що сказав президент США Байден

$200 млн допомоги Україні – це один із останніх траншів, якщо не буде прийнята допомога з боку Сенату та Конгресу.

Я не кидаю Україну, її не покинуть усі американці.

Якщо ми не зупинимо Путіна, ми наражаємо на небезпеку весь світ.

Ми повинні розуміти, що Росія святкує, коли республіканці блокують допомогу Україні.

Російські пропагандисти в Москві святкували, коли минулого тижня республіканці проголосували за блокування допомоги Україні. Ведучий кремлівського шоу буквально сказав, цитую: “республіканці молодці”. Це добре для нас? Якщо російські пропагандисти прославляють вас можливо, настав час переосмислити те, що ви робите. Історія, історія суворо засудить тих, хто відвернувся від свободи. Сьогодні на кону стоїть свобода України. Але якщо ми не зупинимо Путіна, це поставить під загрозу свободу кожного майже всюди. Путін продовжуватиме йти вперед, а потенційні агресори всюди знайдуть сміливість спробувати взяти силою все, що зможуть, – прокоментував президент США

США продовжать постачати зброю Україні, поки є можливість, але без додаткової допомоги кошти у Штатів закінчаться незабаром.

США хочуть перемоги України і бачать Україну суверенною державою, яка здатна себе обороняти.

Україна буде в НАТО — немає жодних сумнівів. Одразу після перемоги у війні з Росією.

Я пишаюся тим, який Альянс зараз сильний і єдиний. Я говорив із Путіним про “фінляндизацію” НАТО, натомість у нас сталася “натовізація” Фінляндії. Україна має майбутнє в НАТО. Але ми зазначали, що Україна стане членом, тільки ми маємо переконатися, що вони виграють війну, – заявив президент США

Байден вкотре закликав Конгрес США ухвалити його запит на додаткове фінансування допомоги Україні.

Демократична і республіканська партії Сполучених Штатів готові до пошуку компромісу з питань фінансування України та захисту південно-американського кордону, однак брати фінансування України в заручники в такому разі було б неправильним, – заявив президент США Джозеф Байден

Також, за словами Байдена, він неодноразово повторював із першого дня на посаді президента США, що Штатам потрібно внести зміни до міграційної системи США.

Конгрес має над цим попрацювати. Моя команда працює з демократами і республіканцями в Конгресі. Ми намагаємося знайти двопартійний компроміс, маємо намір внести зміни в нашу політику і гарантувати необхідні ресурси для безпеки південного кордону США, – сказав він. Демократія ґрунтується на компромісі, і ми готові до такого компромісу. Але брати фінансування для України в заручники, щоб намагатися досягти республіканських політичних цілей, неправильно. Нам слід знайти реальні практичні рішення, – додав президент США

Байден також наголосив, що без оперативного узгодження Конгресом додаткового фінансування України на 2024 рік США швидко втратять спроможність допомагати Україні реагувати на її термінові оперативні потреби, чим тільки допоможуть Росії.

Путін робить ставку на те, що Сполучені Штати не зможуть допомогти Україні. Ми повинні, повинні і ще раз повинні довести, що він неправий. Сполучені Штати і Конгрес повинні (узгодити допомогу – ІФ-У), як я просив минулого тижня. І це приголомшує, що ми дійшли до цього моменту (що досі не погодили – ІФ-У). Знаєте, нам потрібно повністю усвідомити, наскільки це неправильно, і як це використовується Росією, – сказав він

Зустріч Зеленського і Байдена: відео пресконференції

Відео спільної пресконференції Зеленського і Байдена оприлюднено на сторінках президента України у соціальних мережах.

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