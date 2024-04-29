29 квітня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

29 квітня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні, 29 квітня. Всесвітній День бажань. Православні вшановують пам’ять дев’яти мучеників, а також для них починається Страсний тиждень. Залишилося 246 днів до Нового року. Це понеділок, і на цей день припадає 796-й день повномасштабної війни в Україні.

29 квітня – яке сьогодні церковне свято

29 квітня в церковному календарі – день пам’яті дев’яти мучеників. Це були Руф, Феогнід, Антипатр, Артема, Феостих, Феодот, Магн, Філімон і Фавмасій. Вони жили за часів правління імператора Діоклетіана в III столітті у місті Кизик. Мужньо сповідували християнство, хоча тоді велися страшні гоніння за вірянами. Про це дізнався правитель і наказав відрубати їм голови.

29 квітня у світі

Всесвітній день бажань

Історія свята зворушлива і сумна. Вона розпочалася у 1977 році в США, коли чотирирічний хлопчик Крістофер Джеймс Грейчус, що був хворий на лейкемію, та його мати Лінда познайомилися з митником Томмі Остіном. Малюк розповів, що давно мріє стати поліцейським. Остін вирішив допомогти дитині здійснити бажання.

Минуло три роки, стан здоров’я дитини значно погіршився. Томмі зв’язався з представниками поліції та домовився організувати для Крістофера політ на вертольоті. 29 квітня 1980 року малий Крістофер та Рон Кокс, офіцер Департаменту громадської безпеки штату Аризона, вилетіли до міста Фенікс на вертольоті DPS. Далі хлопець разом з офіцером Френком Шенквицем з аеропорту вирушили у центральний офіс Департаменту в супроводі трьох патрульних машин та мотоцикла. Крістофер цілий день провів в цій організації, а потім отримав значок почесного поліцейського Аризони.

Крім того, спеціально для Кріса офіцер Рон Кокс домовився з представниками компанії John’s Uniforms, аби для дитини зшили форму патрульного. Власник фірми був вражений цією ситуацією, дуже співчував хворому хлопчику. Тому за одну ніч він разом з двома співробітницями пошив ідентичну копію форми поліцейського. Крістоферу вручили форму 1 травня.

Через деякий час Кріс помер від хвороби. Від Департаменту Аризони до міста Кєвані в штат Ілінойс поїхали на похорон офіцери Френк Шенквиць та Скотт Шталь. На згадку про дитину за згодою матері Кріса вони вирішили заснувати у Феніксі Chris Greicius Make-A-Wish Memorial, що згодом став благодійним фондом Make-A-Wish. Ось таким чином з сумної історії з’явилося важливе свято.

Також у світі сьогодні Міжнародний день танцю

Це всесвітнє свято танцю, створене Танцювальним комітетом Міжнародного театрального інституту (англ. International Theatre Institute, ITI), головним партнером виконавського мистецтва ЮНЕСКО. Подія відбувається щороку 29 квітня, що є річницею від дня народження французького балетмейстера Жана-Жоржа Новера (1727—1810), творця сучасного балету. День прагне заохотити участь та освіту в танцях за допомогою заходів та фестивалів, що проводяться у ці дні у всьому світі.

29 квітня в Україні

Всеукраїнський день футболу

Всеукраїнський день футболу — неофіційне свято в Україні. Відзначається щорічно 29 квітня. Саме цього дня 1992 року свій дебютний матч зіграла національна збірна України з футболу. Тоді зустріч в Ужгороді з Угорщиною завершилися поразкою української команди з рахунком 1:3. Автором голу збірної України став нападник одеського «Чорноморця» Іван Гецко.

Хто святкує іменини 29 квітня

Василь, Іван, Богуслав, Роберт, Артем, Феодот, Богдан, Филимон.

Талісманом людини, народженої 29 квітня є гіацинт. Дорогоцінний камінь, який відомий людству з давніх часів. Колись вірили, що гіацинт є символом мудрості та приносить удачу.

Традиції, заборони і прикмети 29 квітня

У цей день у дев’ятьох святих просять зцілення від будь-яких хвороб. Вважається, що цілителі допомагають людям, які страждають на психічні розлади та епілепсію, також просять святих позбавити від віспи та лихоманки.

29 квітня починається Страсний тиждень, або седмиця – найсуворіший напередодні світлого свята Великодня. Ця дата однакова як для нового, так і для старого церковного календаря.

Кожен день седмиці має свій сенс і називається Великим. У Великий понеділок у храмах згадують старозавітного патріарха Йосипа, якого продали в рабство його ж брати. Йосип став прообразом страждаючого Спасителя. Також у понеділок у храмах розпочинають Чин мироваріння – виготовляють особливу освячену ароматичну олію (миро), її застосовують для помазання після хрещення.

Що не можна робити 29 квітня:

Не можна ділитися своїми планами з іншими людьми.

Заборонено проводити генеральне прибирання.

Не варто купатися у водоймі, занурившись з головою

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день.

Наші пращури дивилися, який сьогодні день: погода вказує, що весь травень таким буде. Також примітили: “Якщо ярки заграють і знову замерзнуть – чекай перешкоди на врожай”.

Крім того:

вночі на небі багато зірок до великого урожаю;

сильний вітер — чекайте на зливу;

погода спекотна — наприкінці травня буде прохолодно;

вже літають хрущі — літо буде посушливим.

29 квітня в історії

Визначні події

1429 — у ході Столітньої війни французькі війська, очолювані 17-річною Жанною д’Арк, перемогли англійців у битві за Орлеан

1624 — Людовик XIII призначив кардинала де Рішельє першим міністром Франції.

1648 — почалася битва під Жовтими Водами.

1707 — окремий шотландський парламент було ліквідовано. Його депутати влилися до складу англійського парламенту. Завершилося об’єднання Англійського та Шотландського королівствв єдину державу — Королівство Великої Британії.

1770 — британський капітан Джеймс Кук уперше висадився в Австралії.

1897 — британський фізик Джозеф Джон Томсон повідомив про відкриття електрона.

1907 — перше засідання Українського наукового товариства у Києві на чолі з Михайлом Грушевським

1918 — на сесії Української Центральної Ради було схвалено Основний Закон Республіки; того ж дня Всеукраїнський з’їзд хліборобів обрав П. Скоропадського гетьманом України; того ж дня Чорноморський флот у Севастополі підняв українські прапори

1931 — у СРСР проведена перша дослідна телетрансляція.

1945 — американські війська звільнили в’язнів концтабору Дахау, стративши при цьому 122 охоронців табору.

1945 — Адольф Гітлер одружився зі своєю давньою партнеркою Євою Браун у берлінському бункері і призначив адмірала Карла Деніца своїм наступником.

1975 — останні американські війська покинули В’єтнам.

1982 — населення Китаю перевищило мільярд людей.

2011 — весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон.

Народилися 29 квітня

1727 — Жан Жорж Новер, французький хореограф, реформатор балету. Дату його народження відзначають як Міжнародний день танцю — мистецтва, що зближує людей.

1785 — Карл Драйс, німецький винахідник. Серед його винаходів велосипед і друкарська машинка. Винахід Дреза назвали на його честь дрезиною.

1958 — Мішель Пфайффер, американська кіноакторка («Заміжня за мафією»).

1964 — Ірина Фаріон, українська мовознавиця, громадська та політична діячка.

1970 — Ума Турман, американська акторка.

1977 — Андрій Конопльов, старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України. Загинув 23 січня 2015 року під Дебальцево.

1978 — Боб Браян, американський тенісист, спеціаліст із парної гри, грає в парі з братом-близнюком

2007 — Інфанта Софія де Тодос, іспанська принцеса.

Померли 29 квітня

1683 — Джованні Баттіста П’яццетта, італійський художник доби пізнього бароко, представник Венеційської школи.

1971 — Микола Барабашов, український астроном, директор Астрономічної обсерваторії Харківського університету, з 1933 — професор Харківського університету, ректор.

1980 — Альфред Гічкок, англійський кінорежисер, автор класичних фільмів-жахів — «Психо», «Птахи», «39 кроків».

2011 — Володимир Крайнєв, український піаніст.

2016 — Дмитро Гнатюк, український співак.

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