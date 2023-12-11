Терміновий візит Зеленського до США – чого очікувати, чи буде допомога Україні

Візит Зеленського до США. Президент України приїхав до Вашингтона для переговорів із президентом Джо Байденом і лідерами Конгресу.

Таке запрошення свідчить про явний сигнал союзників зламати негативний розвиток подій з допомогою, який склався останнім часом. Для цього у “бій іде останній аргумент” – емоційний виступ українського президента, пише OBOZ.UA, передає НСН.

Постійна військова та фінансова підтримка США натрапила на перешкоду, оскільки цей пакет продовжує стримуватися вимогами республіканців, щоб демократи та адміністрація Байдена пішли на серйозні поступки в імміграційній політиці, аби приборкати сплеск мігрантів, які перетинають кордон США з Мексикою. За їхніми словами, саме це необхідно для того, щоб допомога Україні отримала схвалення.

Оскільки прохання Байдена про подальшу військову допомогу Україні зупинилося в Конгресі, Володимир Зеленський виступить як в Білому домі, так і на Капітолійському пагорбі.

Що відбуватиметься

Головні сподівання України – зустрічі з американським істеблішментом, який сьогодні більше займається внутрішньополітичною боротьбою, аніж допомогою для України.

Джо Байден 12 грудня прийматиме Володимира Зеленського в Білому домі. У цей самий день президент України також зустрінеться з лідерами Конгресу та спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Саме після цих заходів і стане остаточно зрозуміло, чи республіканці дійсно готові зробити Путіну найбільший подарунок, на який він міг сподіватися, чи питання буде вирішено позитивно для України.

Минулого тижня Байден звернувся до законодавців із настійним проханням затвердити черговий пакет допомоги для України, попереджаючи, що якщо цього не зробити, російський диктатор здобуде перемогу і це надихне його вторгнутися в інші європейські країни.

Адже Конгрес, а точніше республіканці, які мають у ньому більшість, сьогодні проти виділення додаткових грошей. Терміновий запит президента Байдена виділити пакет фінансування у розмірі 106 млрд доларів, з якого 61 млрд для України, а решта – на підтримку Ізраїлю, Тайваню та захист кордону США з Мексикою, наразився на їхній спротив через відмову адміністрації Байдена погодитися на вимоги стосовно змін у міграційній політиці США та укріплення кордону з Мексикою.

В адміністрації Байдена зростає стурбованість тим, що Конгрес не погодиться проголосувати за черговий пакет для України і що військове фінансування вичерпається за лічені тижні. Така жахлива ситуація, у якій, за словами Білого дому, він опинився зараз, є безпрецедентною за майже дворічну війну.

Для багатьох стрімкість візиту виявилася сюрпризом, але, зважаючи на той факт, що американські законодавці планують виїхати з Вашингтона наприкінці тижня на святкові різдвяні канікули, саме такий перебіг подій цілком зрозумілий. Якщо цього тижня питання з допомогою не буде вирішено позитивно, то Україну дійсно чекають непрості часи.

Надія на ораторський талант Зеленського

Запрошення Білого дому для президента України є частиною зусиль зі зміцнення підтримки чинної адміністрації, особливо тому, що у США вважають Зеленського найефективнішим оратором своєї країни, який може схилити людей під час зустрічі з ними віч-на-віч.

Однак коли Володимир Зеленський востаннє відвідав Вашингтон у вересні цього року, тодішній спікер Палати представників Кевін Маккарті відхилив його прохання виступити на спільному засіданні Конгресу, вимагаючи звітність щодо грошей, які вже було виділено з боку США, та подальший план щодо перемоги у війні з Росією.

Сьогодні, принаймні офіційно, чинний спікер Палати представників США Майк Джонсон кардинально змінив свою позицію щодо допомоги Україні у протистоянні російській агресії та вважає це “критичним пріоритетом” для Конгресу.

“Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати Європою і розуміємо необхідність допомоги”, зазначив Джонсон.

Але, з іншого боку, він чітко дав зрозуміти, що запити про додаткову допомогу Україні можна буде задовольнити лише тоді, коли адміністрація Байдена серйозно піде на відновлення порядку на американсько-мексиканському кордоні та виділить кошти на продовження захисної стіни.

Орбан у США також буде говорити про Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також цими днями перебуває у США та зустрічається із законодавцями-республіканцями у Вашингтоні, щоб обговорити припинення військового фінансування України з боку Штатів. Зустріч організована Heritage Foundation, консервативним аналітичним центром, у межах заходу в якому візьмуть участь члени Угорського інституту міжнародних відносин і співробітники посольства цієї країни.

Схоже на те, що Путін добре профінансував антиукраїнську політику Віктора Орбана, що той, накладаючи вето на будь-які позитивні для України питання в ЄС, ще й дістався США, аби продовжити свою кремлівську політику.

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