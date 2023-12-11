«Схоже, це психічний розлад» – Кучма про мирні переговори з РФ і про Путіна

Колишній президент України Леодін Кучма дав інтерв’ю видання The Guardian, у якому висловив свої думки щодо війни в Україні. Він також поділився жахливими спогадами, коли над його головою літали російські бомбардувальники, передає НСН. Що сказав Кучма про мирні переговори з РФ і про Путіна?

Кучма про Путіна

Колишній президент України Леонід Кучма припустив, що президент Росії Володимир Путін може бути одержимий Україною через психічний розлад.

Люди кажуть, що його (Путіна – від ред.) одержимість Україною – це свого роду манія або психічний розлад. Можливо, це правда, – сказав Кучма

Він описав Путіна як кар’єрного оперативника КДБ.

Це його професія, з усіма наслідками, що з неї випливають, – зазначив колишній президент

Кучма про російські бомбардувальники

Він розповів, що 24 лютого 2022 року він із дружиною Людмилою перебували у центрі Києва під час нападу Росії.

Я був упевнений, що Путін здатен на вторгнення, але не був упевнений, чи наважиться він на нього. Це було жахливо, шок. Я побачив два російські бомбардувальники, що пролітали над моєю головою на вулиці, – згадав Кучма

Кучма про мирні переговори з РФ

За його словами, метою Путіна було не лише захопити землю, а й знищити саму “концепцію” України як “конкурентну альтернативу Росії”.

Доказом цього є жахливі людські втрати і репутаційні жертви, на які Путін готовий піти заради цього”, – припустив він

Колишній президент заявив, що вірить у перемогу України навіть на фоні ослаблення допомоги Заходу та висловив сподівання, що Білому дому вдасться провести закон про допомогу Україні. Кучма додав, що поразка України означатиме, що США втрачають обличчя перед усім світом. Також, за словами Кучми, нереалістично думати, що Путін погодиться на мирні переговори.

Кучма вважає, що диктатор Володимир Путін не піде на мир з Україною, а США “втратять обличчя перед усім світом”, якщо відмовляться від допомоги Києву

За його словами, США “втратять обличчя перед усім світом”, якщо відмовляться від допомоги Україні. Він зазначив, що Київ має сподіватися, що Конгрес ухвалить новий пакет для Києва.

Поразка України означає, що США втратять обличчя перед усім світом. Я вірю у перемогу. Я не можу існувати інакше, – сказав Кучма

Політик заявив, що нереалістично вважати, що Путін погодиться на мирні переговори через часткову окупацію українських областей.

Путін не може підписати документ, в якому йдеться, що він не отримав того, що хотів. Йому доведеться пояснити це російському народу. Він лідер Росії, – наголосив другий президент

Кучма вважає, що століттями Захід дивився на Україну виключно через призму Росії.

Москва використовувала свої розміри та природні ресурси, щоб гіпнозувати та блефувати. Я ніколи не був антиросійською людиною та політиком, а намагався встановити дружні та рівноправні відносини. Це виявилося неможливим, тому що Росія за Путіна хотіла “інтеграції”, а не співпраці – резюмував він

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