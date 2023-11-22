Путін заговорив про мирні переговори з Україною на онлайн-саміті G20 – подробиці

У середу, 22 листопада, відкрився онлайн саміт лідерів країн G20, організований Індією. На ньому виступив з промовою російський президент володимир путін. Про це пише Інформатор, передає НСН.

Путін заговорив про мирні переговори з Україною на онлайн-саміті G20

Путін цинічно заявив, що росія нібито ніколи не відмовлялася від мирних переговорів щодо України.

“Мені говорять про агресію росії в Україні, яка продовжується… Так, звичайно, воєнні дії – це завжди трагедія. Конкретних людей, конкретних сімей та й країни загалом. І безумовно ми маємо думати про те, як припинити цю трагедію. До слова, росія ніколи не відмовлялась від мирних переговорів з Україною. Це Україна вийшла з переговорного процесу”, – сказав він.

Також воєнний злочинець вкотре згадав про “винищення громадянського населення” в Україні та Палестині. Про дії своєї армії він не сказав нічого.

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