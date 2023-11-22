На Херсонщині утримують позиції, на Запоріжжі відбивають атаки: ситуація на фронті 22 листопада

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот тридцять сьому добу. Про ситуацію на фронті 22 листопада, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

Із 20.00 вечора 21 листопада по 03.00 22 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ Збройних Сил України та Національної гвардії, знищено усі 14 ворожих безпілотників «Shahed-131/136».

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи у межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян. Попередньо без постраждалих.

Загальна ситуація на фронті 22 листопада

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 48 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Леонівка, Попівка Чернігівської області; Середина-Буда Сумської області; Синьківка, Петропавлівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Андріївка, Кліщіївка Донецької області; Мала Токмачка, Урожайне Запорізької області; Зміївка, Новоберислав, Козацьке Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 3 атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії біля Сіверська Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника поблизу Кліщіївки та східніше Південного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 13 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 18 атак.

На Шахтарському напрямку окупанти вели штурмові дії неподалік Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та Кам’янського Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Що відбувається на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію українських громадян у тимчасово окупованій Луганській області. Відтак, для посилення морального тиску на українських мешканців та примушення їх до отримання російського громадянства, окупаційний так званий «уряд» Луганської області ухвалив рішення, що отримати компенсацію на придбання вугілля та дров, для опалювалювання свого житла зможуть лише ті громадяни України, які погодились отримати російський паспорт.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління, 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 склади боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 850 окупантів, 7 танків, 14 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 25 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 320670 (+850) осіб,

танків ‒ 5446 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 10188 (+14) од,

артилерійських систем – 7769 (+17) од,

РСЗВ – 899 (+0) од,

засоби ППО ‒ 589 (+1) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5784 (+13),

крилаті ракети ‒ 1564 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10159 (+25) од,

спеціальна техніка ‒ 1105 (+7)

Дані уточнюються.

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