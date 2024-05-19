19 травня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

19 травня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

Сьогодні 19 травня. День пам’яті жертв політичних репресій і День сімейної медицини. Православні вшановують пам’ять священномученика Патрикія. А у католиків Трійця. Залишилося 226 днів до Нового року. Це неділя і на цей день припадає 816 день повномасштабної війни в Україні.

19 травня – яке сьогодні церковне свято

19 травня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Патрикія. Він вшановується у православній церкві як єпископ, який сповідував християнство в Прусі в часи, коли там було поширене язичництво. За свою віру він зазнав страшних мук, але не здався перед ними і не відвернувся від Христа.

19 травня у світі

День пам’яті померлих від СНІДу

День пам’яті померлих від СНІДу відзначається щороку у третю неділю травня.

День травневого сонця

19 травня кожного року відзначається неофіційне, проте позитивне свято – День травневого сонця.

Всесвітній день сімейного лікаря

Лікарі загальної практики всього світу мають своє професійне свято — 19 травня щороку відзначається Всесвітній день сімейного лікаря. Ця подія присвячена ролі сімейних лікарів в медичних системах різних країн та підкреслює важливий внесок цих спеціалістів в справу охорони здоров’я населення. Це свято відзначають сьогодні і в Україні.

А також:

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Всесвітній день боротьби з запальними захворюваннями кишківника

Міжнародний день боротьби з гепатитом

Всесвітній день випічки

19 травня в Україні

День пам’яті жертв політичних репресій

Третя неділя травня – визначний день для кожного українця. Річ у цім, що щороку у цей день у нашій країні вшановується День пам’яті жертв політичних репресій. “Великий терор” був розгорнутий на території Радянського Союзу у 1937 за ініціативи Сталіна та усієї керівної верхівки радянської влади. Унаслідок репресивних дій на території України були цілковито винищені представники інтелігенції, зруйновані суспільні зв’язки, відбувалося поширення антинаціоналістичних ідей, у суспільстві панувала масова депресія.

У 2024 році День пам’яті жертв політичних репресій на 19 травня.

У травні 2007 р. Віктор Ющенко – чинний на той час президент України – видав указ у зв’язку з сімдесятою річницею подій “Великого терору”. В документі йшла мова про впровадження у нашій країні Дня пам’яті жертв політичних репресій, який має вшановуватися щороку, третьої неділі травня.

Як стверджують вчені історики, за період масових репресій на території Української Радянської Соціалістичної Республіки було засуджено близько 200 тисяч людей, а понад 150 000 осіб було розстріляно. Звільнення отримало менше 1000.

Іменини 19 травня

Андрій, Олександр, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Максим, Матвій, Михайло, Микола, Павло, Дмитро, Іван, Сергій, Ігнатій, Анастасія.

Талісманом людини, народженої 19 травня є агат. Найдавніший напівдорогоцінний камінь. В давнину його називали “око бога”. Вірили, що агат захищає від недобрих думок і злих людей.

Традиції, заборони, прикмети 19 травня

У народному календарі 19 травня – свято Іван Довгий. Цього дня прийнято садити огірки.

За старих часів на Івана зазвичай чекали на дощ і намагалися обов’язково намокнути під ним – вважалося, що дощові краплі здатні зцілити від хвороб, дати силу.

У наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Вони помітили: рясна роса вказувала не лише на урожай огірків, але й на хорошу погоду, а відсутність роси передвіщала дощ. Якщо туман зранку – дощу не буде.

Крім того:

дощить на сухий червень;

голосно кукурікають півні до опадів;

вранці туман стелиться — чекайте на велику кількість грибів.

Що не можна робити 19 травня

Не можна носити старий, поношений одяг.

Заборонено сумувати і думати про негатив.

Не варто підрізати дерева і зрізати квіти.

19 травня в історії

Визначні події

1051 — у французькому Реймсі короновано дочку Ярослава Мудрого — Анну Ярославну.

1568 — англійська королева Єлизавета I наказала заточити в тюрму колишню шотландську королеву Марію Стюарт, котра пред’явила свої права на англійський престол.

1861 — у Сумах відкрито першу в Україні недільну школу.

1997 — компанія «Hewlett-Packard» випустила свій перший портативний комп’ютер, що працював під операційною системою Windows CE.

1998 — з національної галереї сучасного мистецтва у Римі невідомими викрадено дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна.

2005 — на конференції міністрів освіти країн Європи у Бергені (Норвегія) ухвалили рішення про приєднання України до Болонського процесу.

Народилися 19 травня

1889 — Микола Євшан, український літературний критик, літературознавець і перекладач.

1912 — Гаврило Глюк, український живописець .

1941 — Олег Приходнюк, український археолог, доктор історичних наук, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

1946 — Мікеле Плачідо, італійський актор.

1952 — Валерій Рибалкін, український вчений-сходознавець.

1989 — Позитив, український музикант.

Померли 19 травня

1125 — Володимир Мономах, Великий князь київський, чернігівський і переяславський.

1126 — Микита, митрополит київський та всієї Русі.

1769 — Григорій Левицький, український художник, графік XVIII ст. Батько художника портретиста Левицького Дмитра Григоровича.

1908 — Микола Пильчиков, український вчений, фізик-теоретик, експериментатор.

1994 — Жаклін Кеннеді, дружина президента США Джона Кеннеді

2014 — Джек Бребем, австралійський гонщик, триразовий чемпіон світу в класі Формула-1.

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