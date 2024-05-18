З сьогоднішнього дня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно цього закону, чоловікам для перетину кордону знадобиться ще один документ. Це стосується і українців, які хочуть виїхати до Польщі

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ДПСУ.

З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.З нього випливають зміни до законодавства про воєнний стан та мобілізаційну підготовку.

Тому інспектори Держприкордонслужби України перевірятимуть наявність військово-облікового документа у пунктах пропуску для певних категорій громадян. Зокрема це стосується і чоловіків, які хочуть виїхати до Польщі.

Отже, чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають право на виїзд за кордон, зобов’язані мати при собі документ про звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров’я та пред’являти його на вимогу прикордонників.

Чоловікам із 18 травня для перетину кордону з Польщею знадобиться ще один документ

Зокрема, це стосується таких категорій осіб:

заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;

визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;

на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років та чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу по одному з видів військової служби;

інші категорії осіб, визначені ст. 23 закону про мобілізацію.

При цьому деякі категорії, як інваліди або працівники, які перевозять медичні чи гуманітарні вантажі, звільнено від цієї вимоги.

Українцям нагадують, що перед виїздом за кордон слід перевірити свої дані в ТЦК, оскільки вони відповідають за перевірку та оформлення відстрочки від призову.

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