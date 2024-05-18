В Україні деякі переселенці можуть повторно звернутися за грошовою допомогою. Які категорії ВПО мають на це право

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Юридичний порадник для ВПО”.

Відомо, що зараз допомогу на проживання від держави одержують не всі внутрішньо переміщені особи. Зазначимо, що з 1 березня 2024 року виплати було продовжено лише переселенцям із найбільш уразливих категорій населення. При цьому ВПО мають право повторно звертатися за допомогою на проживання.

Деякі переселенці можуть повторно звернутися за грошовою допомогою – подробиці

Зокрема, на повторне звернення мають право ВПО, які відмовилися від виплат або знялися з обліку та повернулися додому, але незабаром їм довелося знову переміститися:

з території, на якій оголошено обов’язкову евакуацію після 1 серпня 2023 року, якщо людина включена до переліку осіб, яких обов’язково/примусово евакуюють;

з території, на якій ведуться бойові дії або тимчасово окуповані РФ, яка включена до Переліку після 1 грудня 2023 року;

після повернення додому житло людини було знищено або пошкоджено до непридатності для проживання.

Однак, зверніть увагу, що винятки не стосуються повернення на тимчасово окуповані території.

Крім того, важливо пам’ятати, що якщо людина не просто відмовилася від виплат, а й знялася з обліку як ВПО, для повторного звернення за державною допомогою їй спочатку необхідно наново оформити статус внутрішньо переміщеної особи. Зробити це можна лише офлайн.

При цьому для призначення допомоги необхідно обов’язково відповідати майновим критеріям, а саме загальний дохід сім’ї на одну особу не повинен перевищувати 9444 гривні.

Суми виплат для ВПО:

2000 гривень на місяць на дорослу людину

3000 гривень на місяць для дитини чи людини з інвалідністю.

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