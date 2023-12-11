Зеленський у США – що відомо про візит, який розпочинається 11 грудня

Зеленський у США вже втретє – що відомо про візит, який в ОП анонсували увечері 10 грудня? НСН розповість деталі.

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня розпочне робочий візит до Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Тут додають, що глава України зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів.

Володимир Зеленський фокусуватиметься на забезпеченні єдності США, Європи та світу навколо підтримки України в захисті від російського терору та у зміцненні міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету кожної нації.

Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.

Президент США Джо Байден прийматиме очільника України Володимира Зеленського в Білому домі, оскільки обговорення угоди про допомогу Україні в Конгресі залишаються в глухому куті. Цей візит, про який Білий дім оголосив нещодавно, є третім візитом Зеленського до Вашингтона з початку війни в Україні. Востаннє він був у вересні. Про це пише CNN.

Візит Зеленського припадає на критичний момент переговорів Конгресу щодо екстреної допомоги Україні. Конгрес, здається, не наблизився до угоди, яка пов’язує зміни в імміграційній та прикордонній політиці з пакетом екстреної допомоги, який забезпечить фінансування Україні та Ізраїлю до того, як законодавці покинуть місто на свята, – пише видання

Президента України також запросили виступити на зустрічі всіх сенаторів у вівторок вранці лідер більшості Чак Шумер і лідер республіканців Мітч Макконнелл, повідомив помічник керівництва Сенату. Спікер Палати представників Майк Джонсон також зустрінеться з Зеленським, йдеться в повідомленні його офісу.

Зустріч у Білому домі має на меті «підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищає себе від жорстокого вторгнення Росії», — йдеться у заяві прессекретаря Карін Жан-П’єр Поки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєво важливе значення подальшої підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент, — сказала вона.

Також у США обговорить «подальшу співпрацю в галузі оборони» під час серії зустрічей у вівторок, йдеться в повідомленні офісу президента України в неділю.

Зеленський зосередиться на «забезпеченні єдності між США, Європою та рештою світу» щодо їхньої підтримки захисту України від Росії та «зміцнення міжнародного порядку, заснованого на правилах і повазі до суверенітету націй», йдеться у заяві.

Зеленський і Байден також обговорять оборонну співпрацю на наступний рік, зокрема спільні проєкти з виробництва зброї та систем ППО.

Якщо Конгрес покине місто на свята, не досягнувши угоди, Білому дому доведеться зробити важкий вибір щодо постачання союзникам, таким як Україна, потенційно коштом військової готовності США. Найвищі посадовці адміністрації Байдена тижнями били на сполох про виснаження фінансування для України та можливі наслідки. Запропонований адміністрацією пакет допомоги на суму 106 мільярдів доларів включає близько 60 мільярдів доларів допомоги на оборону України від Росії, а решта піде на війну Ізраїлю з ХАМАС, безпеку на Тайвані та фінансування операцій на кордоні США та Мексики, – йдеться в матеріалі журналістів

Але високопоставлені республіканці, побоюючись додавати більше до 111 мільярдів доларів США, які вже надіслали Україні, попросили, щоб будь-яке подальше фінансування було пов’язане з великими змінами, пов’язаними з імміграційною політикою.

Історія суворо судитиме тих, хто відвернеться від справи свободи», — сказав Байден раніше цього місяця. «Ми не можемо дозволити Путіну перемогти

Президент заявив, що готовий піти на «значні компроміси щодо кордону», визнавши, що імміграційна система країни «зламана», але додав, що потреби України надто критичні, щоб чекати. Він назвав «крайніх республіканців», оскільки учасники переговорів залишаються в критичному глухому куті щодо питання безпеки кордонів, сказавши, що ці республіканці «граються з нашою національною безпекою».

Відверто кажучи, я думаю, що це приголомшливо, що ми дійшли до цього моменту. … Російські сили скоюють воєнні злочини – це так просто, – сказав Байден.

Новина про поїздку Зеленського до Вашингтона викликала негативну реакцію з боку деяких республіканців у Конгресі, зокрема сенатора Дж. Д. Венса з Огайо, який написав у Twitter: «У розпал історичної прикордонної кризи Зеленський приїде до Вашингтона і вимагатиме від Конгресу більше піклуватися про його кордон». ніж наші власні».

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