Сенат США заблокував законопроєкт про допомогу Україні і Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters, передає НСН. Документ був заблокований для голосування республіканцями.

Сенат США заблокував законопроєкт про надзвичайні витрати щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю. Республіканці наполягали на посиленні контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

Сенатори віддали 49 голосів за і 51 проти початку дебатів про допомогу Україні та Ізраїлю. Щоб прокласти шлях до дебатів, потрібно мати 60 голосів у 100-членному Сенаті.

Після голосування лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер заявив, що якщо Україна впаде, це матиме довготривалі наслідки для 21 століття і ризики занепаду для західної демократії.

Тим часом республіканці зазначили, що їм важливо довести свою позицію щодо жорсткішої імміграційної політики та контролю над південним кордоном.

Законопроект передбачає близько 50 мільярдів доларів на нову безпекову допомогу для України, а також гроші на гуманітарну та економічну допомогу для уряду в Києві, а також 14 мільярдів доларів для Ізраїлю, який бореться з ХАМАС у Газі.

Напередодні голосування президент США Джо Байден назвав «абсолютною помилкою» і «божевіллям» перспективу відмови США від допомоги Україні. Він каже, що це суперечить інтересам країни, і пообіцяв, що його адміністрація доб’ється виділення коштів

Білий Дім направив Конгресу лист із закликом схвалити нове фінансування для України.

Ще у вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет фінансування на $106 мільярдів, з яких понад $61 мільярд призначається Україні, а решта на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону з Мексикою. Питання захисту кордону стало ключовим у розбіжностях між демократами й республіканцями в Конгресі. Саме воно гальмує схвалення запиту Білого дому.

Ще новини України: Скільки коштів залишилося на допомогу Україні – відповіли у Пентагоні