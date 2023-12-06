Скільки коштів залишилося на допомогу Україні – відповіли у Пентагоні

У Міністерстві оборони США заявили, що на військову допомогу Україні залишилося близько 5,9 мільярда доларів.

Про це сказав речник Пентагону Пет Райдер на брифінгу 5 грудня, передає НСН з посиланням на Радіо Свобода.

«На даний момент у нас є приблизно 4,8 мільярда доларів відновлених президентських повноважень на скорочення (Presidential Drawdown Authority (механізм, що дозволяє президентові передавати військові матеріали з баз і складів Збройних сил США без консультацій з Конгресом у межах установлених Конгресом максимальних стель для обсягів таких поставок – ред.), і 1,1 мільярда доларів наявних ресурсів для поповнення американських запасів», сказав він.

За його словами, без додаткового фінансування Міноборони США може незабаром досягти межі, коли не зможе підтримувати нинішній рівень допомоги Україні у сфері безпеки.

«Ця ситуація підкреслює важливість подальшої підтримки України з боку Конгресу у вирішальний момент її кампанії із захисту своєї свободи та протистояння російській агресії», наголосив представник Пентагону.

Райдер зауважив, що рішення Міноборони США щодо витрат будуть ґрунтуватися на багатьох факторах, серед яких нагальні потреби України, наявність обладнання та здатність США поповнювати свої ресурси.

Також Райдер сказав, що Міноборони США закликає Конгрес схвалити додаткове виділення коштів для України.

Звертаємо увагу, що 5 грудня стало очевидним, що республіканці в Конгресі США не готові підтримати надання допомоги Україні (а також Ізраїлю і Тайваню), якщо не будуть враховані їхні пропозиції про зміцнення південного кордону Сполучених Штатів. Попри цей опір, допомога України може бути затверджена в Сенаті, де демократи мають більшість, але напевне не пройде в Палаті представників, яку контролюють члени Республіканської партії.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу раніше анонсований запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, що включав 61,4 мільярда доларів допомоги Україні та 14,3 мільярда допомоги Ізраїлю. Досі Конгрес не підтримав цей запит адміністрації Байдена. У США визнали, що через це пакети допомоги Україні стали меншими.

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