Спікер палати представників Джонсон назвав допомогу Україні «ще одним пріоритетом» і пообіцяв успішний розгляд питання її виділення. Про це пише Politico, передає НСН.
Спікер палати представників Майк Джонсон розглядає питання допомоги Україні як пріоритетне в роботі американського конгресу
Про це він заявив у понеділок під час поїздки до Флориди.
Допомога Ізраїлю є головним пріоритетом для США. Україна – ще один пріоритет, – сказав Джонсон після коментаря про необхідність підтримки Ізраїлю. – Звичайно, ми не можемо дозволити Путіну пройти маршем через Європу. І ми розуміємо необхідність надання допомоги Україні
Водночас спікер наголосив на важливості “працювати над зміною нашої власної прикордонної політики”. Нині між політиками ведуться активні переговори з цього приводу, додав він.
Думаю, більшість наших колег у сенаті визнають, що ці дві речі повинні рухатися разом, бо ми зобов’язані це зробити перед американським народом. Це те, чого він вимагає від нас, – зазначив Джонсон
При цьому він зауважив, що почувається “упевнено й оптимістично” стосовно того, що Конгрес може ухвалити додаткове фінансування як для Ізраїлю, так і для України.
Нагадаємо:
- 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.
- Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд) хочуть направити на допомогу Україні. Також передбачається допомога Ізраїлю.
- Politico повідомило, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена стосовно допомоги для України та Ізраїлю вже 4 грудня.
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