Спікер палати представників Джонсон назвав допомогу Україні «ще одним пріоритетом» і пообіцяв успішний розгляд питання її виділення. Про це пише Politico, передає НСН.

Спікер палати представників Майк Джонсон розглядає питання допомоги Україні як пріоритетне в роботі американського конгресу

Про це він заявив у понеділок під час поїздки до Флориди.

Допомога Ізраїлю є головним пріоритетом для США. Україна – ще один пріоритет, – сказав Джонсон після коментаря про необхідність підтримки Ізраїлю. – Звичайно, ми не можемо дозволити Путіну пройти маршем через Європу. І ми розуміємо необхідність надання допомоги Україні

Водночас спікер наголосив на важливості “працювати над зміною нашої власної прикордонної політики”. Нині між політиками ведуться активні переговори з цього приводу, додав він.

Думаю, більшість наших колег у сенаті визнають, що ці дві речі повинні рухатися разом, бо ми зобов’язані це зробити перед американським народом. Це те, чого він вимагає від нас, – зазначив Джонсон

При цьому він зауважив, що почувається “упевнено й оптимістично” стосовно того, що Конгрес може ухвалити додаткове фінансування як для Ізраїлю, так і для України.

Нагадаємо:

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів. Більшість із цих коштів (60 млрд) хочуть направити на допомогу Україні. Також передбачається допомога Ізраїлю.

Politico повідомило, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена стосовно допомоги для України та Ізраїлю вже 4 грудня.

Ще новини України і світу: Бруківка чи дрони? Які міста найбільше допомагають ЗСУ – складено рейтинг