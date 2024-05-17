Меморіал: вбиті росією. Захисник Дмитро Філіпович, 35 років, Луганщина, грудень

Вбиті росією. Дмитро Філіпович у мирному житті працював на заводі бригадиром. А на війні був розвідником. На фронт пішов добровільно з словами: «Хто, як не ми?»… У Дмитра залишилися батьки, брати, дружина і двоє дітей.



Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

Новини України – НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікують матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Дмитро Філіпович

Розвідник Дмитро Філіпович, позивний «Філ», загинув 4 грудня 2022 року в районі села Червонопопівка на Луганщині. Виконуючи завдання, отримав смертельні поранення під час ворожого мінометного обстрілу. Бійцю було 35 років.

Дмитро Вікторович народився в місті Новомиргород Кіровоградської області. Навчався у місцевій школі. Здобув фахову освіту електрика. У 2005-2006 роках проходив строкову військову службу. У 2008 році одружився та переїхав до села Біла Тернопільської області. У мирному житті працював на заводі бригадиром. Захоплювався мотоциклами. Колекціонував старовинні монети.

4 серпня 2022 року чоловік став військовослужбовцем Збройних Сил України. Він захищав Батьківщину від ворогів у складі 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Служив у розвідувальному відділенні розвідувального взводу.

За видатну службу Дмитра нагородили відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест» та нагрудним знаком 66 ОМБр.

«Мій чоловік був дуже мужнім, розумним, цілеспрямованим, понад усе любив сімʼю та дітей. Допомагав усім, хто цього потребував. На війну пішов добровільно з словами: «Хто, як не ми? Ні кроку назад, тільки вперед». Він завжди в нашій душі, наших думках та серцях! Він є нашим янголом-Героєм!» – розповіла Марія Філіпович

Поховали воїна в селі Біла на Тернопільщині. Йому присвоєно звання «Почесний громадянин міста Чорткова».

У Дмитра залишилися батьки, брати, дружина і двоє дітей.

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