Бруківка чи дрони? Які міста найбільше допомагають ЗСУ – складено рейтинг

Які міста найбільше допомагають ЗСУ у 2023 році, скільки витрачають на допомогу з власного бюджету.

Як передає НСН, видання Апостроф склало рейтинг українських міст-обласних центрів за обсягами запланованої допомоги Силам оборони у 2023 році та відсоткового відношення цих обсягів до загальних об’ємів місцевих бюджетів.

Рейтинг складений на основі аналізу відкритих джерел – офіційних повідомлень місцевих органів влади та їх очільників, а також ЗМІ, що цитували офіційні джерела.

Які міста найбільше допомагають ЗСУ – рейтинг за абсолютним показником

Київ – 7,7 млрд грн або 11% від міського бюджету

Фінансування міської програми “Захисник Києва” стрімко збільшувалося протягом року. У лютому програма передбачала бюджет в 1 млрд грн. У червні додатково виділили 100 мільйонів. На засіданні 25 липня депутати підтримали рішення збільшити фінансування ще на 4,015 млрд. За 4 дні до цього мер Віталій Кличко заявив, що за 6 місяців 2023 року на програму було виділено понад 380 мільйонів, та наголосив про неможливість прямої підтримки ЗСУ місцевими бюджетами. На засіданні 3 жовтня фінансування програми збільшили на 1,26 млрд, а 26 жовтня – ще на 1,5 млрд грн.

Львів – 2,1 млрд грн або 16% від міського бюджету

Як заявив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко 25 серпня, у 2023 році з суми загального об’єму міського бюджету 1,85 млрд грн піде “на підтримку військових”. До кінця року сума, за словами чиновника “очікувано зросте” до 2,1 млрд грн.

Варто зазначити, що при формуванні міського бюджету заклали 500 млн грн на програму підтримки ЗСУ. Протягом року цю суму на сесії ЛМР збільшили ще на 250 млн грн. До кінця 2023 за планом ця сума має зрости щонайменше до 1 млрд грн. Також на 680 мільйонів гривень придбали державні військові облігації, щоб підтримати ЗСУ. Ще 199 мільйонів гривень — гроші на ремонти відділень, де проходять лікування поранені, а також на облаштування Центрів реабілітації.

Житомир – 1,8 млрд грн або 20% від міського бюджету

У липні цього року мер міста Сергій Сухомлин наголошував, що Житомир виділив на потреби оборони 1,8 млрд грн. “Сумарно, якщо взяти субвенції закупівлі для потреб ЗСУ, військові облігації на цей рік – 1,8 млрд грн”, – заявив мер. У свою чергу директорка департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради Діна Прохорчук на засіданні бюджетної комісії 17 жовтня 2023 року заявила, що плановий показник бюджетних коштів на підтримку військових та подолання наслідків військової агресії на три квартали поточного року становить 1 млрд 949 млн грн, фактично проведені видатки проведені видатки на майже 1 млрд 200 млн грн. Втім, коректність показника викликає певний сумнів, оскільки у термін “подолання військової агресії” міські чиновники вклали також надання різних видів соціальної підтримки, безкоштовне харчування дітей тощо.

Одеса – 1,065 млрд грн або 9,5% від міського бюджету

В Одесі діють дві цільові програми, спрямовані на підтримку Сил оборони. Перша – Міська цільова програма сприяння розвитку підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань територіальної громади міста Одеси на 2022–2025 роки. На сесії Одеської міської ради 27 вересня 2023 року її обсяг було збільшено на 54,2 млн грн. – до 497,3 млн грн. Другу, більшу частину коштів місто витрачає на реалізацію заходів загальної мобілізації у рамках реалізації Міської цільової програми “Безпечне місто Одеса” визначені видатки у загальній сумі 568,6 млн грн.

Хмельницький – 1 млрд грн або 20% від міського бюджету

На оборону з бюджету міста виділили 1 мільярд гривень. В Хмельницькому діє Програма підтримки сил оборони, обсяг якої збільшується разом із перевиконанням бюджету міста. Зокрема, 15 вересня мер Олександр Симчишин повідомив, що з 100 млн грн коштів від перевиконання бюджету 95 млн грн буде спрямовано на підтримку сил оборони. За словами мера, ця сума задовільнила усі звернення від військових та силовиків, які наразі мала мерія.

Дніпро – 818 млн грн або 5,5% від міського бюджету

У грудні минулого року у Дніпрі ухвалили міський бюджет на 2023-ій рік, зокрема 550 млн гривень було заплановано на підтримку територіальної оборони, яка є підрозділом Збройних сил України. У липні цього року мерія Дніпра через Prozorro придбала безпілотників для ЗСУ на 268 млн гривень. У міській раді наголошують, що загалом за період повномасштабної агресії Дніпро витратив на потреби оборони і обороноздатність міста майже 3,5 млрд гривень. Мер Борис Філатов заявив, що “щотижня, ми надаємо допомогу нашим оборонцям на декілька мільйонів гривень. Це різне обладнання. І далі продовжуємо працювати”.

Черкаси – 600,4 млн або 12,5% від міського бюджету

27 жовтня міський голова Черкас Анатолій Бондаренко підписав розпорядження здійснити перерозподіл невикористаних кошторисних призначень 2023 року (окрім захищених статтей видатків бюджету) на забезпечення виконання заходів міської цільової програми підтримки Збройних Сил України. Витрати на ці цілі, згідно повідомленню мера у соцмережах, склали 600,4 млн грн. на 1 листопада. Загалом Черкаси спрямували на підтримку ЗСУ 1,18 млрд. грн від початку повномасштабної агресії.

Миколаїв – 474 млн грн або 9,5% від міського бюджету

Із загального бюджету міста на фінансування сил оборони Миколаєва у 2023 році було спрямовано 474,4 млн грн. З них: 229,6 млн грн — на покращення матеріально-технічної бази; 14,8 млн грн — на харчування підрозділів ТРО; 30,0 млн грн — на виконання суспільно важливих завдань щодо забезпечення умов безпечного функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, охорони важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури. Всього за весь період повномасштабного вторгнення, за словами мера міста Олександра Сенкевича, Миколаїв спрямував на потреби Сил оборони близько 700 млн грн.

Кропивницький – 300 млн або 10,5% від міського бюджету

Під час засідання десятої сесії Кропивницької міської ради 27 липня депутати підтримали проєкт “Про затвердження програми підтримки військових формувань ЗСУ на 2023-2024 роки”. Проект передбачав виділення на підтримку українського війська додаткових 70 мільйонів гривень, таким чином збільшивши бюджет програми до 250 мільйонів гривень. Крім того, з міського бюджету було виділено також 50 мільйонів гривень на організацію лікування поранених воїнів.

Рівне – 300 млн грн 10% від міського бюджету

У лютому 2023 року Рівненська міськрада виділила на оборону області 300 млн грн. Близько 200 млн грн витратять на оснащення військових та укріплення кордону, а за решту 100 млн грн куплять військові облігації. Про результати голосування повідомив мер міста Олександр Третяк.

Запоріжжя – 272 млн грн або 3,5% від міського бюджету

У Запоріжжі міською радою була затверджена Програма підтримки обороноздатності та забезпечення безпеки і правопорядку в місті на 2023 рік. В рамках цієї програми відбувається підтримка підрозділів ЗСУ та інших силових структур. Первісний обсяг програми на 2023 рік склав 269,4 млн грн. Станом на 27 вересня 2023 року на виконання заходів програми вже витрачено 193,7 млн грн. 3 листопада обсяг програми був збільшений до 272 млн грн.

Вінниця – 252 млн грн або 4,5% від міського бюджету

Місто починало рік з показником у 13 млн грн, призначених безпосередньо на допомогу ЗСУ. 3 серпня міськрада відзвітувала, що витратила вже 187 млн грн. Про виділення траншу допомоги у 65 млн грн міський голова Сергій Моргунов оголосив 28 жовтня.

Луцьк – 240 млн грн або 9% від міського бюджету

У вересні луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що Луцькою міською радою за 2023 рік було отримано 176 млн грн “військового” ПДФО, а на потреби військових, придбання дронів, тепловізорів та інших необхідних речей та посилення обороноздатності держави виділено 190 млн грн. На сесії міськради, що відбулася 31 жовтня, на потреби ЗСУ виділили додатково 50 мільйонів гривень. Таку пропозицію вніс Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Тернопіль – 212 млн грн або 8% від міського бюджету

Міська рада декілька разів збільшувала фінансування “Програми забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік”. Зокрема, станом на 5 жовтня її обсяг складав 100,1 млн грн. 3 листопада Тернопільська міська рада заявила, що підтримує вимоги першочергового фінансування Збройних сил України і виділила ще 25,5 млн грн. Як зазначається у повідомленні органу, Тернопільська міська рада регулярно на звернення командирів закупляє та передає необхідне обладнання, інструменти, техніку захисниками та перераховує кошти на рахунки військових частин. Зокрема, на рахунки військових частин міська рада перерахувала понад 41 млн грн., а також придбала та передала необхідне обладнання на суму понад 46 млн грн грн. Окрім того, місто надає підтримку родинам захисників у місті та підтримує поранених захисників.

Івано-Франківськ – 200 млн грн або 6,5% від міського бюджету

У липні в Івано-Франківську запровадили нову програму для підтримки воїнів. Місто виплачуватиме по 20 тис. грн з бюджету кожному військовослужбовцю – мешканцю Івано-Франківської громади на закупівлю спорядження. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків. Першочергово виплати надаватимуть тим, хто зараз служить. Щоб бійці могли й самі купувати необхідну амуніцію чи техніку. “Щоб кожен, хто захищає державу від ворогів, був підготовленим. Приблизно підрахували та виділяємо на програму 200 млн грн”, – зазначив Марцинків.

Чернівці – 185 млн грн або 5,5% від міського бюджету

Із загального бюджету міста на фінансування сил оборони Чернівців у 2023 році було спрямовано 185 млн грн. З них: 19,8 млн грн пішло на заходи з підтримки підрозділів територіальної оборони; 161,3 млн грн — на заходи з підтримки військових формувань; 3,8 млн грн — на придбання автомобілів для підрозділів ЗСУ. Як наголосив на прес-конференції сказав чернівецький міський голова Роман Клічук, поза офіційними зверненнями від військового керівництва мерія не має права задовільняти запити з фронту.

Полтава – 150 млн грн або 3,5% від міського бюджету

Як повідомив перший заступник міського голови Валерій Пархоменко, 6 жовтня на засідання міськвиконкому виділили 35 млн грн на підтримку ЗСУ та тероборони. За словами чиновника, загалом у межах програми “Полтавський спротив” міськрада виділила до 100 млн грн. Ці кошти призначені на підтримку військових, нацгвардійців та поліціянтів. Частину коштів передадуть військовим, а на іншу частину закуплять тисячу комплектів зимової форми для військових. Також на підтримку ЗСУ Полтава придбала військових облігацій на 50 млн грн.

Харків – 146,5 млн грн або 1% від міського бюджету

2 червня мер Харкова Ігор Терехов заявив, що всього з початку повномасштабного вторгнення рф з бюджету Харківської міської територіальної громади було виділено 256 млн грн на підтримку українських захисників. З них у 2022 – 122 млн грн, цього року – 134 млн грн. Водночас мер зауважив, що, попри складнощі воєнного часу, Харків продовжує розраховуватися з боргами. Втім 18 серпня рішенням позачергової сесії Харківської міської ради було збільшено фінансування підрозділів Збройних Сил України з бюджету міської територіальної громади на 12,5 млн грн. В свою чергу міський голова Ігор Терехов повідомив, що “всього ж з початку повномасштабного вторгнення на потреби військових з міського бюджету було перераховано 825 млн грн”.

Суми – 105 млн або 3% від міського бюджету

У травні цього року Сумська міська рада внесла зміни у цільову програму з підготовки молоді Сумської міської територіальної громади до національного спротиву, збільшивши її обсяг до 85 млн грн. У вересні додатково депутати громади направили кошти на заходи, пов’язані з забезпеченням національної безпеки (для військових) – 14,2 млн грн та обороною міста (для добровольчих формувань) – 5,9 млн грн.

Ужгород – 64 млн грн або 3,5% від міського бюджету

31 січня цього року на сесії Ужгородької міської ради було прийнято рішення направити понад 52 млн грн на Програму надання шефської допомоги військовим частинам, розташованим на території міста, із яких 44,8 мільйони гривень – у 2023 році. 8 серпня міська рада додатково виділила 15 млн грн, 25 жовтня – 4 млн грн.

Чернігів – 48 млн грн або 1,5% від міського бюджету

Як повідомила 8 вересня депутатка Чернігівської міської ради Марина Рейко (Семененко) з 1,22 млрд грн, які надійшли у бюджет міста від ПДФО військових на підтримку ЗСУ у 2023 році було спрямовано 28 млн грн. 13 вересня Чернігівська міська рада затвердила у новій редакції Програму шефської допомоги військовим частинам ЗСУ, Нацгвардії, Державної спецслужби транспорту та Держприкордонслужби, які розташовані на території міста. Змінами передбачена можливість виділення додаткових 20 млн грн з бюджету Чернігова для підтримки військових. 7 листопада в.о. міського голови Олександр Ломако заявив, що у бюджеті міста на наступний рік буде передбачено майже 400 млн грн передбачено на напрямок підтримки ЗСУ та військових, а вже 8 листопада озвучив більшу цифру до 500 млн грн.

Топ-5 міст за відсотком обсягу допомоги до об’єму міського бюджету

Житомир – 1,8 млрд грн або 20% від міського бюджету

Хмельницький – 1 млрд грн або 20% від міського бюджету

Львів – 2,1 млрд грн або 16% від міського бюджету

Черкаси – 600,4 млн або 12,5% від міського бюджету

Київ – 7,7 млрд грн або 11% від міського бюджету

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