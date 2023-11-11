Пальне для ЗСУ будуть маркувати спеціальними кольорами – подробиці

В Міністерстві оборони України розповіли, навіщо маркуватимуть пальне для ЗСУ спеціальними кольорами

Міністерство оборони України зобов’яже постачальників пального для Збройних сил України маркувати його спеціальними кольорами. Так намагатимуться боротися з його нелегальним продажем.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони, передає НСН.

Так, до дизельного пального додаватимуть червоний барвник, а до бензину — зелений.

Постачати таке пальне планують уже з наступного тижня, а до Збройних сил України воно потрапить наприкінці листопада.

Пальне для ЗСУ будуть маркувати спеціальними кольорами

В оборонному відомстві зазначили, що завдяки маркуванню можна буде ідентифікувати та відстежувати пальне, яке закупили винятково для Збройних сил. Унаслідок цього сподіваються зменшити можливість його незаконного продажу.

«Якість пального для військової техніки має надважливе значення», — зазначили в Міноборони.

Також там стверджують, що визначений колір унеможливить зловживання на місцях щодо змішувань пального.

Крім того, промарковане пальне буде неможливо розбавити, щоб колір повністю зник, запевняють у міністерстві.

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