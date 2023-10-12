Ціни на пальне в Україні вищі, ніж в Польщі, через те, що польська влада заморожує ціни на своїх колонках, створюючи штучну “передвиборчу стабільність”. Про це пише директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, передає НСН.

Чому ціни на пальне в Україні вищі, ніж у Польщі: несподіване пояснення

На Сергія Куюна, при ринковій ціні у 8 злотих (68 гривень), зараз літр бензину та дизпального у Польщі коштують шість злотих (51 гривню) через “популізм”.

“Відповідь проста – популізм. В червні державний монополіст Оrlen на чолі з членом партії влади “Право й справедливість” заморозив ціни на своїх колонках. Залишились вони непохитними не зважаючи на те, що у липні-вересні ціни на нафту та нафтопродукти у світі зросли на 25%”, – написав він.

За його словами, через різницю цін польське пальне почали скуповувати сусідні країни, що призвело до перебоїв з наявністю пального на станціях Оrlen по всій країні, навіть у Варшаві. Щоб не лякати громадськість, на заправних пістолетах наклеюють повідомлення про технічне обслуговування. А зараз деякі колонки взагалі зникли.

“За моїми розрахунками, за цей період компанія з 60% “державних” акцій втратила близько 500 млн доларів. Ще стільки ж втратили “приватники”, які теж були змушені дотримуватися цін Оrlen. Автоматично це означає величезні втрати державного бюджету від несплати податків (ПДВ та податок на прибуток)”, – вважає Куюн.

Експерт не виключає, що згодом до польського нафтового гіганту надійдуть позови від приватних акціонерів, які чимало втратили від “цієї передвиборчої стабільності”.

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