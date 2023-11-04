Міноборони пришвидшило передачу дронів для ЗСУ. З моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні.

Про це повідомила пресслужба міністерства, передає НСН.

Міністерство оборони разом з Генеральним штабом ЗСУ і Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації рекордно швидко передали бойові дрони для Збройних сил України.

«Завдяки ефективній співпраці між новою командою Міноборони та іншими залученими людьми й установами час на бюрократичні процедури вдалося скоротити», зазначили у відомстві.

Там розповіли, що з моменту отримання техніки від постачальників до передання Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні. Раніше цей процес міг тривати тижнями або й місяцями, оскільки він потребує численних узгоджень у різних відомствах.

«Міністр оборони Рустем Умєров спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України підписав наказ — і техніку почали відвантажувати на фронт наступного дня після отримання наказу», пояснили там.

Безпілотники для війська закупили за бюджетні гроші. Пакет містить різні типи дронів — як ударні, так і розвідувальні. У пакеті — сотні безпілотників. Найближчим часом вони допомагатимуть виконувати бойові задачі на фронті.

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