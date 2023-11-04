Скільки збито ворожих цілей вночі 4 листопада – звіт Повітряних сил України

В ніч проти 4 листопада ворог атакував Сумщину ударними БпЛА “Shahed”. Скільки було збито ворожих цілей.

Про це повідомили у Повітряних силах України, передає НСН.

Два російські безпілотники були випущені загарбниками з території Курської області росії цієї ночі. І обидва було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Ситуація за добу – дані Генштабу ЗСУ

Російські окупанти за добу завдали 2 ракетних і 62 авіаційні удари по території України, повідомив Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

Загалом ворог завдав 2 ракетних і 62 авіаційні удари, здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Новоселівка, Петропавлівка, Новоосинове, Піщане, Пролетарське Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво Луганської області; Серебрянка, Сіверськ, Хромове, Кліщіївка, Олександропіль, Новокалинове, Бердичі, Новоселівка Перша, Авдіївка, Орлівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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