Нічна повітряна атака 3 листопада: є влучання, виникли пожежі – все, що відомо

Росіянами була здійснена нічна повітряна атака 3 листопада. Більшу частину повітряних цілей Сили Оборони збили, але є влучання. Виникли пожежі, є руйнування. Повітряна тривога лунала на переважній частині України. У низці регіонів лунали вибухи. Працювала ППО. НСН розповість все, що відомо на даний момент про атаку. Матеріал доповнюється.

Що говорять у Повітряних Силах

За даними Повітряних Сил, у ніч на 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками “Shahed-136/131” з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ -рф.

Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Шахеди запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Нічна повітряна атака 3 листопада: ситуація в регіонах

Харківщина

Під час дронової атаки російських військ на Харків у ніч на 3 листопада було близько 10 влучань, внаслідок одного з них зайнялася СТО, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у відеокоментарі.

Близько 12-ї та 1-ї години ночі росіяни здійснили серію ударів “шахедами” по місту Харкову. Удари були зокрема по Шевченківському, Основ’янському району та передмісті Харкова. Усього було близько 10-ти влучань. Усі ці дрони були запущені з прилеглої до Харківської області території рф. Інформації про травмованих або загиблих осіб немає. Удари були по цивільній інфраструктурі, зокрема по житлових будинках. Під час одного з таких ударів зайнялася станція технічного обслуговування та двоповерхова нежитлова будівля, яка знаходилася поряд, – сказав Чубенко.

Як повідомили у ГУНП в області, щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі під час масованої атаки армії рф на Харків та передмістя.

За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес, – вказали у поліції.

Внаслідок влучання безпілотників, як повідомили у поліції, горіли гаражі, палали автівки. Пошкоджені господарчі споруди.

Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Усі пожежі локалізовані, – повідомили деталі у поліції

За цим фактом, зі слів речника прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України – це порушення законів та звичаїв війни.

У ДСНС повідомляють, що близько опівночі ворог завдав масованих ударів по Харкову та Харківському району області.

В результаті ударів сталося 5 пожеж. Наймасштабніша пожежа виникла у одному із районів Харкова. Там вогнем були охоплені адміністративна будівля, недіюча будівля швейного цеху, СТО, гаражі, 8 автівок та житловий будинок на загальній площі понад 1000 кв.м.

Існувала загроза розповсюдження полум’я на інші будівлі. Пожежу локалізовано, триває ліквідація.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Одещина

Російські окупаційні війська під час повітряної атаки по Україні вночі 3 листопада запустили дрони-камікадзе по Одеській області. Захисники неба збили два “Шахеди”, водночас трапився приліт по об’єкту інфраструктури.

На щастя, минулося без постраждалих. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Львівщина

У Львівській області вночі була загроза ворожих ударних дронів, працювала ППО, – повідомив у п’ятницю голова Львівської ОВА Максим Козицький

Козицький о 1:05 повідомив про загрозу ударних дронів на Львівщині. З його слів, ворожі безпілотники фіксувалися у повітряному просторі Львівської області. “Особлива увага – Стрий та Моршин”, – зазначав він.

У Львівській області працює ППО, – повідомив Козицький після 2 години ночі.

Через годину голова ОВА повідомив про нову загроза БпЛА на Львівщині. “Львів! Велика загроза! Залишайтесь в укриттях! Яворів – також! Безпілотники можуть швидко змінювати напрямок руху, тому прошу усіх жителів області не ігнорувати повітряну тривогу”, – написав згодом Козицький

Вранці мер Львова Садовий повідомив, що області загрожували 16 ворожих дронів.

За інформацією військових цієї ночі нашому регіону загрожували 16 шахедів. Наші ППО відпрацювали їх в межах своєї зони відповідальності, це не лише Львівська область.У самому Львові спокійно. Дякуємо за це нашим Захисникам! – написав Андрій Садовий

Івано-Франківська область

Близько 6 ранку у Калуському районі ІІвано-Франківської області впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу у гуртожитку.

Дніпропетровщина

Вночі наші захисники збили в Криворізькому районі Дніпропетровщини безпілотник агресора. Ймовірно, “шахед”.

Про це повідомили у ДніпроОВА.

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