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Нічна повітряна атака 3 листопада: є влучання, виникли пожежі – все, що відомо (фото, відео)

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Нічна повітряна атака 3 листопада: є влучання, виникли пожежі – все, що відомо
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Росіянами була здійснена нічна повітряна атака 3 листопада. Більшу частину повітряних цілей Сили Оборони збили, але є влучання. Виникли пожежі, є руйнування. Повітряна тривога лунала на переважній частині України. У низці регіонів лунали вибухи. Працювала ППО. НСН розповість все, що відомо на даний момент про атаку. Матеріал доповнюється.

Що говорять у Повітряних Силах

За даними Повітряних Сил, у ніч на 3 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну чотирма десятками  “Shahed-136/131” з Курської області та з району Приморсько-Ахтарськ -рф.

Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Шахеди запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 24 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

Нічна повітряна атака 3 листопада: є влучання, виникли пожежі – все, що відомо

Нічна повітряна атака 3 листопада: ситуація в регіонах

Харківщина

Під час дронової атаки російських військ на Харків у ніч на 3 листопада було близько 10 влучань, внаслідок одного з них зайнялася СТО, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у відеокоментарі.

Близько 12-ї та 1-ї години ночі росіяни здійснили серію ударів “шахедами” по місту Харкову. Удари були зокрема по Шевченківському, Основ’янському району та передмісті Харкова. Усього було близько 10-ти влучань. Усі ці дрони були запущені з прилеглої до Харківської області території рф. Інформації про травмованих або загиблих осіб немає. Удари були по цивільній інфраструктурі, зокрема по житлових будинках. Під час одного з таких ударів зайнялася станція технічного обслуговування та двоповерхова нежитлова будівля, яка знаходилася поряд, – сказав Чубенко.

Як повідомили у ГУНП в області, щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі під час масованої атаки армії рф на Харків та передмістя.

За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес, – вказали у поліції.

Внаслідок влучання безпілотників, як повідомили у поліції, горіли гаражі, палали автівки. Пошкоджені господарчі споруди.

Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Усі пожежі локалізовані, – повідомили деталі у поліції

За цим фактом, зі слів речника прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України – це порушення законів та звичаїв війни.

У ДСНС повідомляють, що близько опівночі ворог завдав масованих ударів по Харкову та Харківському району області.

В результаті ударів сталося 5 пожеж. Наймасштабніша пожежа виникла у одному із районів Харкова. Там вогнем були охоплені адміністративна будівля, недіюча будівля швейного цеху, СТО, гаражі, 8 автівок та житловий будинок на загальній площі понад 1000 кв.м.

Існувала загроза розповсюдження полум’я на інші будівлі. Пожежу локалізовано, триває ліквідація.

Нічна повітряна атака 3 листопада: є влучання, виникли пожежі – все, що відомо

Нічна повітряна атака 3 листопада: є влучання, виникли пожежі – все, що відомо

Нічна повітряна атака 3 листопада: є влучання, виникли пожежі – все, що відомо

За попередніми даними, постраждалих немає.

Одещина

Російські окупаційні війська під час повітряної атаки по Україні вночі 3 листопада запустили дрони-камікадзе по Одеській області. Захисники неба збили два “Шахеди”, водночас трапився приліт по об’єкту інфраструктури.

На щастя, минулося без постраждалих. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

Львівщина

У Львівській області вночі була загроза ворожих ударних дронів, працювала ППО, – повідомив у п’ятницю голова Львівської ОВА Максим Козицький

Козицький о 1:05 повідомив про загрозу ударних дронів на Львівщині. З його слів, ворожі безпілотники фіксувалися у повітряному просторі Львівської області. “Особлива увага – Стрий та Моршин”, – зазначав він.

У Львівській області працює ППО, – повідомив Козицький після 2 години ночі.

Через годину голова ОВА повідомив  про нову загроза БпЛА на Львівщині. “Львів! Велика загроза! Залишайтесь в укриттях! Яворів – також! Безпілотники можуть швидко змінювати напрямок руху, тому прошу усіх жителів області не ігнорувати повітряну тривогу”, – написав згодом Козицький

Вранці мер Львова Садовий повідомив, що області загрожували 16 ворожих дронів.

За інформацією військових цієї ночі нашому регіону загрожували 16 шахедів. Наші ППО відпрацювали їх в межах своєї зони відповідальності, це не лише Львівська область.У самому Львові спокійно. Дякуємо за це нашим Захисникам! – написав Андрій Садовий

Івано-Франківська область

Близько 6 ранку у Калуському районі ІІвано-Франківської області впали уламки збитого безпілотника. Ліквідовано пожежу у гуртожитку.

Дніпропетровщина

Вночі наші захисники збили в Криворізькому районі Дніпропетровщини безпілотник агресора. Ймовірно, “шахед”.

Про це повідомили у ДніпроОВА.

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