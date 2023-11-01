Нічна повітряна атака 1 листопада: є влучання, виникла пожежа – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 1 листопада. Росіяни тероризували Україну від вечора і майже до ранку. Повітряні тривоги лунали у багатьох областях України, включаючи Київ. Мешканці низки регіонів чули звуки вибухів. Більшість ворожих повітряних цілей вдалося збити, але, на жаль, є і влучання. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал доповнюється.

Інформація від Повітряних Сил

У Повітряних Силах повідомляють, що у ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу “Shahed-136/131” та керовану авіаційну ракету Х-59.

Район пуску Х-59 та частини “шахедів” – Курська область рф, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ рф.

Під час нічної атаки у більшості регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались по маршруту слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України.

Загалом збито 18 із 20 ударних дронів “Shahed-136/131”. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Нічна повітряна атака 1 листопада: ситуація в регіонах

Полтавщина

Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години.

В Полтавській ОВА повідомляють, що, на жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці.

Частину ворожих безпілотників наші оборонці на Полтавщині приземлили.

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