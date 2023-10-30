Окупанти вдарили ракетами по Одещині вранці 30 жовтня – що відомо

Окупанти вдарили ракетами по Одещині вранці 30 жовтня. Про наслідки розповіли в Одеській ОВА, передає НСН.

Зранку російські терористи атакували ракетами Одеський район. Ціллю ворога став судноремонтний завод.

Внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували наші рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Постраждали двоє людей. Чоловіка 1961 р.н. та жінку 1966 р.н. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

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