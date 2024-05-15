Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому сповільнився наступ на Харківщині. В ISW також спрогнозували подальші плани окупантів

Аналітики ISW розповіли, що росіяни, ймовірно, планують об’єднати плацдарми у Липцях і Вовчанську та створити прикордонну “буферну зону”

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ISW.

В Інституті вивчення війни зробили важливий висновок щодо сповільнення темпу російського наступу на півночі Харківської області . Ймовірно, це трапилося через нову тактику військових і великі втрати росіян.

ISW підтвердив, що військові РФ надають перевагу створенню “буферної зони” в районі кордону, а не глибокому проникненню на територію Харківської області.

Чому сповільнився наступ на Харківщині: в ISW зробили важливий висновок

Кілька українських військових чиновників повідомили 14 травня, що ситуація в Харківській області повільно стабілізується.

Також деякі російські і українські джерела повідомили про нову тактику військ РФ в цьому напрямку – невеликі штурмові групи чисельністю не більше п’яти осіб проникають на українські позиції, а потім об’єднуються з іншими невеликими штурмовими групами в більшу ударну групу.

Повідомляється, що кадри з безпілотника, зняті нібито у Вовчанську, показують, що російська піхота діє в межах населеного пункту невеликими штурмовими групами, що підтверджує ці повідомлення.

Військові аналітики вважають, що використання невеликих штурмових груп, однак, може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки та сповільненню загального темпу наступу на Харківщині.

Один російський військовий коментатор, який раніше служив інструктором підрозділу “Штурм-З”, поскаржився, що кадри з невеликими російськими штурмовими групами свідчать про погану підготовку, а не про нову ефективну тактику.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що зростання втрат російської армії на цьому напрямку призводить до зниження загального темпу наступальних операцій.

Начальник Генерального штабу України генерал-майор Анатолій Баргилевич припустив, що російські війська втратили до 1 740 солдатів на цьому напрямку лише за останню добу, що є дуже високим показником втрат.

ISW не може підтвердити цю цифру, але ймовірний рівень втрат відповідає загальному уповільненню темпів наступу, що спостерігалося 14 травня. Якщо темпи російських операцій залишаться відносно низькими, військові РФ, ймовірно, зосередяться на закріпленні нових позицій і нарощуванні бічного виступу в Харківській області шляхом об’єднання угруповань у Липцях і Вовчанську та створення “буферної зони” в прикордонній зоні, замість того, щоб просуватися далі вглиб області, як оцінював ISW раніше.

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