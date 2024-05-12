Наступ на Харківщині: ворог окупував 6 населених пунктів, вийшов на околиці Вовчанська, триває евакуація (фото)

Ворожий наступ на Харківщині, на жаль, продовжується. ЗСУ довелося залишити деякі позиції – про це повідомляють офіційно. Аналітики стверджують, що окуповано 6 населених пунктів. А військовий журналіст Юрій Бутусов повідомив про присутність росіян на околицях міста Вовчанськ.

Про все це детальніше в матеріалі Новини України – НСН нижче.

Ворог окупував населені пункти, ЗСУ довелося відійти

Ворог окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Уточнено просування противника у Іванівському та околицях.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, з якими співпрацює Генштаб ЗСУ.

Вони оновили мапу бойових дій в Україні і станом на ранок 12 травня вона виглядає так.

У самому Генштабі вранці 12 травня повідомляють, що на Харківському напрямку ворог використовує авіацію та здійснив атаки в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Гатище, Плетенівка Харківської області. Завдав авіаційних ударів і в районах населених пунктів Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Вовчанськ Харківської області.

Центр спеціального призначення Нацгвардії “Омега” повідомив про залишення ЗСУ деяких позицій на Харківщині.

Як повідомили ввечері 11 травня бійці 2 окремого загону Центру спецпризначення, українські військові масово знищують росіян, але вони все одно місцями досягають успіху.

Сьогодні в ході важких боїв наші оборонці були змушені відійти ще з декількох своїх позицій, ще один населений пункт сьогодні повністю відійшов під окупацію, під російський контроль. Зараз, на восьму годину вечора, йдуть бої за населений пункт Глибоке, який веде до дамби Трав’янського водосховища., – повідомив військовий

Оборонні операції українських військових тривають в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка.

Інститут вивчення війни (ISW) підтверджує, що російські війська захопили Пильну та рухаються на південь від населеного пункту. Також ISW впевнені, що окупанти захопили Стрілечу, Красне та Борисівку.

Наступ на Харківщині: ворог околицях міста Вовчанськ

Про обстановку по російському наступу у Харківський області 1.00 12 травня розповів військовий журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, російські війська утворили два плацдарми у Харківській області вздовж кордону. Глибина просування противника невелика, складає до 5-6 км, але фронт наступу росіяни розширили. Загалом за дві доби ворог захопив біля 100 квадратних кілометрів прикордонної смуги вздовж кордону.

Перший напрямок просування противника під Харковом – гряда висот в районі сел Липці, Тернове, Стариця.

Другий напрямок просування противника – місто Вовчанськ. Ворог вийшов безпосередньо на околиці Вовчанська, це приблизно 5 км від державного кордону.

Військовий журналіст пише, що задум російського командування очевидний:

Скувати наші війська та відтягнути резерви на локалізацію наступу.

Вийти на гряду панівних висот вздовж кордону для створення буферної зони, щоб створити плацдарм для подальших наступальних дій в районі Харкова.

У випадку успішного просування та закріплення – створити плацдарми для атаки в глибину, в першу чергу, на напрямку Вовчанська, для охоплення нашого купʼянського угруповання.

Противник перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніку, значну кількість дронів.

Тим не менше, російські війська просуваються повільно, і не намагаються прорватись великими силами на якійсь вузькій ділянці. Вони створюють тиск на широкому фронті і точково концентрують сили для атаки окремих вузлів оборони, там, де вона організована, – пише Бутусов

Українські війська, за його словами, також діють розсереджено на широкому фронті. Ситуація складна, ворог володіє тактичною ініціативою.

Але наш фронт посилюється. Є проблеми в управлінні, в організації на рівні вищого командування адже далеко не все було належним чином підготовлено та перевірено для відбиття очікуваного ворожого наступу. Все намагаються зараз виправляти, – зазначає журналіст

Втім, за його словами, загрози наступу на Харків на даний момент немає, ворог достатньо далеко, його сили обмежені, просування швидкого немає. Подальше просування ворога залежить від того, наскільки важкі втрати будуть завдані росіянам у цій прикордонній битві.

Але противник перевіряє пильність нашої оборони, і має можливість маневрувати резервами, і загрозу ні в якому разі не можна недооцінювати, – наголошує журналіст

Триває евакуація на Харківщині

Тим часом на Харківщині триває евакуація. Зокрема, із Вовчанська.

Місто обстрілюють усіма можливими видами озброєння: КАБами, РСЗВ, артилерією, дронами…

Фото: Євген Малолєтка

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