Стратегічна мета наступальної операції військ РФ вздовж кордону у Харківській області – привернути і закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), передають Новини України – НСН.

За оцінками військових аналітиків, окупанти, які розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області вранці 10 травня, досягли значних тактичних успіхів.

Зазначається, що російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківщини, яка має обмежені оперативні цілі, але спрямована на досягнення стратегічного ефекту – відволікання військових і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.

Одну обмежену операцію РФ розпочала від Харкова в напрямку Липців, іншу – на північний схід від Харкова біля Вовчанська.

Cтратегічну мету окупантів на Харківщині назвали в ISW

Дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 10 травня вказують на те, що в населених пунктах Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка і поблизу них, ймовірно, велися запеклі бої.

Як повідомило Reutersз посиланням на високопоставлене українське військове джерело, російські війська просунулися щонайменше на кілометр углиб біля Вовчанська.

В ISW оцінили, що окупанти просунулися в напрямку Вовчанська, але не бачать достатніх доказів, щоб оцінити приблизний хід бойових дій у безпосередній близькості до цього району.

Зазначається, що російські війська, ймовірно, скористаються своїм тактичним плацдармом на півночі Харківської області в найближчі дні для активізації наступальних операцій і проведення початкової фази наступальних дій, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і просунутися так, щоб артилерією досягати до Харкова. Однак обмежені зусилля, які зараз застосовують російські сили, не свідчать про те, що вони проводять широкомасштабну наступальну операцію з метою оточити та захопити місто Харків.

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