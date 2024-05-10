Росія почала наступ на Харківщині, прикордонні громади під потужним вогнем – все, що відомо (відео)

Росія почала наступ на Харківщині. Про це заявили сьогодні офіційно українські високопосадовці, зокрема президент Володимир Зеленський. Йдуть жорстокі бої.

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Росія почала наступ на Харківщині – Зеленський

Отже, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська почали контрнаступ на Харківську область 10 травня зранку.

При цьому глава держави зауважив, що про плани ворога Україні було відомо. Про це він сказав у п’ятницю, 10 травня, під час брифінгу в Києві з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами та артилерією, – сказав президент

Зеленський додав, що важливим ментом є те, що окупаційні війська можуть збільшувати сили на цьому напрямку. При цьому підкреслив, що військове командування України знало про імовірність цього наступу та розраховувало свої сили, щоб зупинити їх.

Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку. З артилерійським вогнем. І на цей час ми їх зупинили, – сказав держави

Прикордонні громади під потужним вогнем

Прикордонні громади Харківщини під посиленими масовими ворожими обстрілами — є поранені та загиблі.

Про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

9:45 с. Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

Близько 10 ранку ворог обстріляв м. Вовчанськ, внаслідок чого травмовано 2 цивільні людини.

12:50 внаслідок обстрілу с. Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.

13:22 Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку — поранено 60-річну жінку. Водночас внаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку.

Заява Міноборони

Раніше у Міноборони заявили, що сьогодні зранку ворог спробував прорвати оборону на Харківщині – а саме на Вовчанському напрямку.

У Міноборони зазначають, що протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ), готуючи таким чином собі можливість для штурму.

З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

А приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки.

Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності, – йдеться у повідомленні Міноборони о 13:09.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога.

Захопили 4 населених пункти – Бутусов

Свою інформацію про наступ на Харківщині оприлюднив військовий журналіст Юрій Бутусов.

Ось що він пише:

“Вночі російські війська силами до 4-5 батальйонів піхоти перетнули лінію державного кордону і захопили чотири прикордонні селища – Стрілече, Красне, Пильне, Борисівка. На інших ділянках російські атаки відбиті, противник зазнав значних втрат. Незначне просування також зафіксовано в районі Вовчанська. Найбільший захоплений населений пункт – Стрілече.

Цей район під кордоном давно вже був фактично сірою зоною, лінія оборони там не була розгорнута, і тому противнику вдалось без особливих перешкод створити плацдарм шириною до 10 км та глибиною до 5 км на території України. Загальна площа захопленої території понад 30 квадратних кілометрів. Це – приблизно до 40 км від Харкова.

Дії росіян не стали раптовими для українського командування. Але чому ворогу вдалось так швидко силами піхоти захопити таку значну територію – велике питання. Звичайно, сили там не рівні, наші тактичні резерви у нас діють з глибини, бо ворог має перевагу у кількості розвідувальних дронів та засобів ураження – авіації та артилерії. Але про наступ говорили багато місяців і підготуватись, щоб піхота не йшла маршем, було достатньо часу.

Подальший наступ противника призупинено, завдяки розгортанню наших військ та нанесенню вогневого ураження по росіянах. Але організація оборони на деяких ділянках була ефективною, а на ділянці Стрілече – неефективною. Тому російські війська намагаються просуватись далі. Ворога провокує слабкість.

Бронетехніка здійснила підвоз піхоти на російський території, але на нашу територію на початку атаки не заходила. Але очевидно, що зараз бронетехніка буде заходити для підтримки подальших дій піхоти. Ворог просувається повільно окремими групами піхоти, чисельністю до взводу кожна. Також противник перетнув кордон у районі Вовчанська.

Характер дій противника – розвідка боєм, яка проводиться значними силами піхоти. На даний момент противник створив плацдарм для подальших дій, але сил для швидкого розгортання масштабного наступу на саме місто Харків на даний момент в цьому районі не має.

Очевидно, подальший розвиток подій буде залежить від відповідних дій наших військ – якщо росіяни зазнають великих втрат та зустрінуть потужний опір, вони не підуть далі і будуть закріплятись на захопленій ділянці. Але якщо їх не зупинити та не завдати великих втрат, вони почнуть захоплювати інші ділянки вздовж кордону, щоб спочатку відсунути фронт від кордону з РФ, а далі використати цей фронт як можливий плацдарм для наступу більш значними силами.

На даний момент російський наступ не створює загрози безпосередньо для Харкова, загрози швидкого захоплення міста не існує. Для захисту Харкова наше командування зосередило значні сили.

Але ситуація дуже небезпечна на майбутнє та вимагає швидких та професійних дій українського командування, щоб перехопити тактичну ініціативу за рахунок розвідки та точного ураження російської піхоти”

Ворог відкрив новий фронт на Харківщині: Reuters

Ворог відкрив новий фронт на Харківщині. Про це з посиланням на високопоставлене військове джерело пише Reuters.

За даним співрозмовника видання, окупаційна армія здійснила наземну атаку на півночі Харківської області, просунувшись на один кілометр поблизу прикордонного міста Вовчанськ.

Мета росіян, з його слів, – створити там буферну зону. Однак цілі спочатку були більшими: армія рф хотіла посунути ЗСУ на 10 км від російсько-українського кордону, почавши наступ під прикриттям бронетехніку о 5 ранку 10 травня. Цю атаку українські військові відбили.

Разом із тим співрозмовник видання підкреслив, що “цей штурм відкриває новий фронт у війні”.

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