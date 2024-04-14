Окупанти вбили 3 людей на Донеччині і 2 на Харківщині за добу

Про це НСН повідомляє, посилаючись на дані Донецької та Харківської ОВА.

Обстріли Донеччини

За 13 квітня росіяни вбили дві людини в Нетайловому й одну в Новоселидівці на Донеччині.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Ще 5 людей в області за добу дістали поранення:

У Красногорівці — 2;

В Очеретиному — 2;

у Богоявленці — 1.

Оперативна ситуація по області станом на ранок 14 квітня.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади поранено людину.

Покровський район. У Мар’їнській громаді поранено людину в Красногорівці, обстріляні Антонівка, Катеринівка і Максимільянівка. В Очеретиному 2 людини поранені, у Нетайловому — 2 людини загинули. У Селидовому пошкоджено 5 п’ятиповерхівок, 2 приватні будинки, 3 адмінбудівлі і 6 господарчих будівель. У Новоселидівці Курахівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 15 приватних будинків.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено інфраструктурний об’єкт, обстріляні Ямполівка, Терни, Іванівка і Зарічне. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 1 об’єкт. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 87 людей, у тому числі 7 дітей.

За даними ОВА, без урахування Маріуполя та Волновахи загальна кількість жертв росіян у Донецькій області становить:

загиблі — 1 915;

поранені — 4 801.

Обстріли Харківщини

Близько 21 години 13 квітня окупанти завдали ударів по селищу Веселе Липецької громади Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару двома КАБами Повністю зруйновано приватний будинок. Загинули двоє цивільних людей – 61-річна жінка та 68-річний чоловік. Їх деблокували з-під завалів.

Також повідомляється, що у селі Пологи Куп’янського району під час обстрілу близько 20:00 поранення отримала 40-річна жінка. А у Петропавлівці цього ж району поранено 57-річного водія бригади екстреної медичної допомоги.

Оперативна ситуація по області станом на ранок 14 квітня

00:06 м. Харків. Ворог завдав ударів безпілотниками, ціль — критична інфраструктура.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Липці, Подоли, Веселе та ін. Авіаударів зазнали н.п. Загризове, Борова, Слобожанське, Веселе, Першотравневе, Копанки, Колодязі.

21-23 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Веселе. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені 2 приватні будинки. Загинули 61-річна жінка та 68-річний чоловік.

21:21 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Подоли. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

20:00 Куп’янський район, Курилівська громада, с. Подоли. Під час обстрілу близько 20:00 Поранення отримала 40-річна жінка.

15-30 Харківський р-н, Липецька громада, с. Слобожанське внаслідок обстрілу двома КАБами пошкоджено прилеглі приватні будинки.

15:20 с. Черкаські Тишки Харківського району внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено будинок, автомобіль.

13:25 Куп’янський р-н, с. Петропавлівка. Внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрона поранено 57-річного водія бригади екстреної медичної допомоги.

13 квітня 10:20 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Загризове. Відбувся обстріл КАБ. Пошкоджено будинок, господарчі споруди.

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