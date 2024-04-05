1722 удари по Донеччині за добу: 2 загиблих, 9 поранених – серед них дитина

1722 удари по Донеччині за добу здійснили окупанти. В області багато руйнувань, є загиблі і поранені. Серед них дитина.

Про наслідки ворожих атак розповіли у поліції Донецької області, передає НСН.

Протягом минулої доби ворог завдав по регіону 1722 удари. Армія рф застосувала авіабомби «КАБ-250», ЗРК «Стріла-10», ракети, реактивну артилерію.

Атак зазнали 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, селища Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, села Галицинівка, Миколаївка, Новобахмутівка, Новоолександрівка, Предтечине.

Пошкоджено 62 цивільних об’єкти – 51 житловий будинок, школи, заклад культури, адмінбудівлі, критичну інфраструктуру.

По Нью-Йорку окупанти вдарили двома авіабомбами «КАБ-250» та артилерією – вбили двох людей, ще двох поранили. Пошкоджено 35 будинків, освітній заклад, підприємство.

Внаслідок артилерійського обстрілу травмовано цивільну особу в Миколаївці, пошкоджено 4 приватних оселі. Ще один поранений – у Новоолександрівці.

З реактивної артилерії російські війська накрили Новобахмутівку – пошкодили 8 приватних будинків.

Крім того, сьогодні близько третьої години ночі росія здійснила два ракетних обстріли Покровська. Поранено 5 мирних жителів, серед них – дитина 14 років. Руйнувань зазнали 10 приватних осель, дві адмінбудівлі, 6 торгових павільйонів.

У прокуратурі повідомляли, що четверо постраждалих людей у Покровську знаходилися в одному будинку. Це 70-річний дідусь із 65-річною бабусею, а також їхня донька 46 років із 14-річним сином. Також від вибухів постраждав ще один містянин 65 років

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції з Донеччини евакуйовано ще 394 людини, з них 18 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 153 614 осіб, серед них 18 233 – діти, 6 412 – люди з інвалідністю.

Важливо!

Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години та не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто. Влада за допомогою поліції організує евакуацію з подальшим поселенням – скористайтеся шансом вберегти своє життя. Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101, – йдеться у повідомленні поліції

Також громадян попереджають про шахрайські схеми під час війни, зокрема пов’язані з орендою житла, пошуком рідних тощо. Дотримуйтесь простих правил, щоб убезпечити себе від аферистів.

Будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт. Окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації, – йдеться у повідомленні

1722 удари по Донеччині за добу: фото наслідків від поліції

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