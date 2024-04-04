Росіяни обстріляли Нью-Йорк: загинуло подружжя, є поранені

Росіяни обстріляли Нью-Йорк на Донеччині 4 квітня. Є жертви і постраждалі.

Про це НСН повідомляє з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Окупанти здійснили артилерійський обстріл Нью-Йорка, є жертви.

За даними слідства, 4 квітня 2024 року, о 17:00, окупаційні війська рф здійснили, ймовірно, артилерійський обстріл смт Нью-Йорк Бахмутського району.

Снаряди окупантів поцілили по території приватного сектору, внаслідок чого загинуло подружжя – чоловік 53 років та 51-річна жінка. Також разом із ними на городі перебувала їх 77-річна родичка, яка зазнала травм. Крім того, від атаки отримав тілесні ушкодження місцевий житель 74 років. Обох потерпілих з осколковими пораненнями ушпиталено.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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