Росіяни масовано обстріляли Борову з «Урагану»: вбили 19-річного хлопця

Росіяни масовано обстріляли Борову, що на Ізюмщині у Харківській області. Є загиблий і поранений.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, яка оприлюднила фото наслідків нічної атаки.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 31 березня близько 00:35 російські військовослужбовці здійснили масований обстріл селища Борова Ізюмського району. Загинув 19-річний хлопець. Осколкове поранення отримав чоловік 27 років. Його госпіталізовано до лікарні у важкому стані.

У населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, магазини тощо.

За попередніми даними, ворог завдав удар по місту з РСЗВ «Ураган».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Росіяни масовано обстріляли Борову: фото

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