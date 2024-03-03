Окупанти масовано обстріляли ракетами Мирноград і Покровськ: багато поранених і руйнувань

Окупанти масовано обстріляли ракетами Мирноград і Покровськ на Донеччині цієї ночі. На жаль, постраждали люди. Багато руйнувань. Про це НСН повідомляє з посиланням на прокуратуру і ОВА.

Прокурори фіксують наслідки ракетних атак ворога на Мирноград і Покровськ, де дістали поранення п’ятеро людей.

У ніч на 3 березня 2024 року збройні сили рф здійснили масовану ракетну атаку на м. Мирноград, випустивши 4 ракети, попередньо – «С-300». Під приціл окупантів потрапив мікрорайон зі щільною житловою забудовою.

В результаті влучання засобів ураження по багатоквартирних будинках тілесних ушкоджень у своїх оселях зазнали троє мирних громадян – двоє жінок 33 і 50 років, а також 37-річний чоловік. Постраждалих доставлено до лікарні, де у них діагностовані мінно-вибухові травми, забої і поранення тіла.

О 06:30, росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М» по м. Покровську, де в епіцентрі вибухів також опинились житлові будинки. Двоє жінок 24 та 52 років отримали осколкові поранення.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними Донецької ОВА, опівночі росіяни ударили ракетами по Мирнограду — пошкодили 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 заклади освіти, 2 крамниці і банк. Зранку під вогонь потрапив Покровськ — пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки і 2 заклади освіти.

Обстріли інших районів Донеччини

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки: у Колодязях і Закітному. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 будинки; ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 190 осіб, у тому числі 55 дітей.

Окупанти масовано обстріляли ракетами Мирноград і Покровськ: фото, відео

На цьому відео – Покровськ.

А це – Мирноград.

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