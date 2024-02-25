Окупанти зруйнували залізничний вокзал в Костянтинівці і понівечили храм. Про це НСН повідомляє з посиланням на Донецьку ОВА і поліцію.

Окупанти зруйнували залізничний вокзал в Костянтинівці

На Донеччині внаслідок ворожих обстрілів поранена людина та понад 60 руйнувань за ніч.

За даними поліції, за минулу добу окупанти 7 разів відкривали вогонь по населених пунктах, загалом по лінії зіткнення зафіксовано 1657 обстрілів.

Протягом 24 лютого армія рф обстріляла 6 населених пунктів: місто Костянтинівка, села Кліщіївка, Нетайлове, Новоселівка Перша, Свято-Покровське, Уманське.

Пошкоджено три житлових будинки, навчальний заклад, цивільні авто, газопровід.

Крім того, сьогодні після опівночі росія завдала масованого удару по Костянтинівці, попередньо – ракетами С-300. Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта, кіоск.

В Укрзалізниці прокоментували удар по вокзалу.

Тут повідомили, що вночі, з 24 на 25 лютого, ворог вдарив по Костянтинівці. На щастя, обійшлося без загиблих. Серед інших об’єктів цивільної інфраструктури повністю зруйнований залізничний вокзал станції Костянтинівка. Вокзал вже тривалий час не працював, не приймав поїзди та не обслуговував пасажирів.

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До початку повномасштабного вторгнення Костянтинівка була кінцевою станцією понад десяти поїздів далекого сполучення та понад 15 поїздів приміського сполучення. Сам будівля мала також історичну та мистецьку цінність.

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На самому початку Великої війни вокзал міста Костянтинівка став важливою точкою евакуації населення Донеччини.

Обстріли Донеччини за добу: інформація від ОВА:

Покровський район. У Мар’їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Катеринівка і Максимільянівка. Серед ночі росіяни обстріляли Селидове — пошкоджено кав’ярню.

Краматорський район. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджені 3 заклади освіти, 2 адмінбудівлі, 12 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 21 крамниця і 19 торгових павільйонів, храм і об’єкт інфраструктури. У Лиманській громаді пошкоджено 3 будинки у Закітному.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверській громаді пошкоджено будинок і адмінбудівлю у Свято-Покровському. У Званівській громаді обстріляні Переїзне і Верхньокам’янське.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З області евакуйовано 81 особу, у тому числі 11 дітей.

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