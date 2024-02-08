Окупанти масовано атакували Селідове ракетами: є загибла, серед поранених 6-річна дитина (фото)

Окупанти масовано атакували Селідове, що на Донеччин, ракетамиі. Обстріл стався вночі, коли люди спали. На жаль, не обійшлося без загиблих і поранених. Про наслідки атаки повідомляє прокуратура, передає НСН.

8 лютого 2024 року, близько 00:30, війська рф здійснили масований ракетний обстріл м. Селидового. Під вогнем окупантів вкотре опинилась житлова забудова, де поряд з приватним сектором знаходяться багатоквартирні будинки.

В результаті атаки росіян на мирне місто загинула 50-річна жінка, яка працювала сторожем та знаходилась у службовому приміщенні, її тіло деблокували з-під завалів зруйнованої адміністративної будівлі.

Поранення отримали 7 цивільних – четверо жінок віком від 38 до 88 років, двоє чоловіків 18 й 51 року та 6-річний хлопчик. Їх доставлено до лікарні з мінно-вибуховими травмами й забоями. У дитини, до того ж, діагностовано різану рану голови. Усі вони перебували за місцями мешкання.

Крім того, за місцями влучань ворожих ракет, тип яких наразі з’ясовується, пошкоджено декілька житлових будинків та навчальних закладів, частину з них понівечено вщент.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Окупанти масовано атакували Селідове ракетами: фото

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