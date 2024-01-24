Ворог втретє за день вдарив по Харкову ракетами ввечері 23 січня: серед поранених 4-річна дитина (фото)

Ворог втретє за день вдарив по Харкову ракетами ввечері 23 січня. Про наслідки НСН повідомляє, посилаючись на прокуратуру і ДСНС.

У Харкові внаслідок російського ракетного обстрілу ввечері 23 січня зазнали руйнування будівлі офісного центру та наукової установи. Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

За його даними, вчора, 23 січня, близько 22:00 країна-терорист утретє за минулу добу обстріляла Харків ракетами С-300. Попередньо, обстріл вівся з території Бєлгородської області.

Ракети вдарили на території Київського та Холодногірського районів Харкова. У Холодногірському районі ракета влучила в офісне приміщення. Дві інші ракети влучили по науковій установі в Київському районі Харкова.

Слідчі розпочали розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

За даними ДСНС, увечері 23 січня ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста Харкова. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, крамниці та освітня установа. Сталося два осередки займання на загальній площі 15 кв.м.

Працівники ДСНС евакуювали 16 осіб, серед них 2 дитини. Також обстежені усі поруч розташовані будівлі. Психологи ДСНС надавали підтримку місцевим мешканцям.

За попередньою інформацією, щонайменше 9 постраждалих, серед яких 4-річна дитина.

На місці події працювало 6 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС.

Ворог увечері вдарив по Харкову ракетами

Нагадаємо, 23 січня близько 4:00 росіяни ракетами обстріляли Харків. Сталася пожежа на газопроводі, пошкоджені житлові будинки.

Другого за добу ракетного удару по місту війська рф завдали близько 7:15. Внаслідок прямого влучання ракети пошкоджено багато житлових будинків. На місці виникла пожежа. Рятувальники шукають під завалами людей. Відомо про 8 загиблих та 62 постраждалих.

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