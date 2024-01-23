Вижив лише батько: мама дівчинки, тіло якої дістали з-під завалів у Харкові, теж загинула (відео)

Сьогодні рятувальники оприлюднили моторошне відео, де з-під завалів у Харкові вони дістають тіло дитини. Дівчинка загинула внаслідок ворожої атаки вранці 23 січня. Дитина мирно спала у себе в квартирі, коли в багатоповерхівку прилетіла російська ракета.

З’явилися подробиці про цю родину, з якої живим залишився тільки батько… Інформацію оприлюднив Укрінформ, передає НСН.

Мати дівчинки, тіло якої по фрагментах дістали з-під завалів у Харкові після ракетного удару росіян, також загинула.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“Остання знайдена під завалами загибла дівчинка 8-ми років. Її матір дістали з під завалів о 17:30. Її дістали мертвою. Їй було 35 років” – повідомив він

Також відомо, що батько дівчинки живий. За інформацією міського голови Харкова Терехова, чоловіка затисло плитою, коли його деблокували, він повідомив рятувальникам, що під завалами знаходяться також його дружина та донька. На жаль, вони не вижили. Росія вбила їх.

З-під завалів у Харкові дістали тіло дитини: відео

Міський голова Харкова публікував сьогодні відео, де надзвичайники дістають з-під завалів живого чоловіка. Невідомо, чи на ньому батько дівчинки, чи інший постраждалий.

Додамо, що станом на зараз відомо про 8 жертв ранкової атаки Харкова. Рятувально-пошукові роботи у місті ще тривають.

Сьогодні близько 7:15 у Харкові пролунало щонайменше 8 вибухів. Було повністю зруйновано під’їзд житлового п’ятиповерхового будинку. Є руйнування інших будинків та об’єктів інфраструктури. Десятки людей отримали поранення – серед них діти.

Ще новини України: Щемливе відео: рятувальникам вдалося визволити з-під завалів чоловіка у Харкові