У ДСНС показали щемливе відео. Рятувальникам вдалося визволити з-під завалів чоловіка у Харкові після масштабної повітряної атаки, передає НСН.

Харків. Рятувальникам вдалося визволити з-під завалів чоловіка.

Будівлю було зруйновано російською ракетою вранці.

Завдяки оперативності й професіоналізму надзвичайників врятовано ще одне життя! Вистоїмо! Наша сила – в єдності, – йдеться у повідомленні ДСНС

Рятувальникам вдалося визволити з-під завалів чоловіка у Харкові: щемливе відео

Що відомо про наслідки ворожих атак у Харкові і області 29 грудня

Окупанти завдали понад 20 ударів по місту Харкову, попередньо – ракетами С-300.

У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства.

Під час ворожих ракетних ударів по Харкову постраждали приміщення Обласного центру онкології. У кількох корпусах медзакладу вибуховою хвилею пошкоджено близько 70 вікон та дах на площі 30 кв.м. Наразі служби усувають наслідки ворожої агресії. Постраждалих серед медперсоналу та пацієнтів онкоцентру немає.

Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.

На жаль, троє чоловіків загинули внаслідок ударів російських окупантів. Це були працівники одного із цивільних підприємств. Ще 11 осіб отримали поранення.

Рятувальники ДСНС, медики екстреної медичної допомоги, правоохоронці працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки російського терору.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Мала Вовча, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району

Ворог завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Глушківки Куп’янського району.

Ще новини України: Такого ще не було: масштабна повітряна атака 29 грудня – все, що відомо (фото, відео)